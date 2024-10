Motta San Giovanni, proclamati il baby sindaco e il consiglio comunale di ragazze e ragazzi – FOTO

È Carmelo Spanò, 13 anni, il baby sindaco di Motta: 'Realizzeremo importanti progetti che ci faranno crescere come cittadini'

È Carmelo Spanò, 13 anni, frequentante la classe terza della scuola secondaria “Nicodemo Branca” di Motta San Giovanni, il baby sindaco di Motta San Giovanni. Insieme a lui, Jacopo Ambrogio, Giovanni Crea, Flavia Gabriele, Alessia Malara, Santo Mallamaci, Giuseppe Marcianò, Saverio Nocera, Pietro Pansera, Maria Vittoria Quattrone, Francesca Squillaci, Francesca Verduci, Giuseppe Zuco sono stati eletti consiglieri e faranno parte del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Istituito d’intesa con l’Istituto comprensivo diretto dalla prof.ssa Margherita Sergi, fortemente voluto dal sindaco Giovanni Verduci e sostenuto dall’assessore con delega all’Istruzione Sonia Malara, il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CRR) è rivolto alla formazione dei più giovani al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità.

Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CRR)

Il CCR è costituito da alunni che frequentano le scuole del territorio del Comune di Motta San Giovanni, opera in sinergia con gli amministratori comunali, le famiglie, i rappresentanti del terzo settore, le associazioni presenti nel territorio comunale. Ha funzioni propositive e consultive da manifestare tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti del Consiglio comunale della città, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa, le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere. Può richiedere al Sindaco del Comune di porre all’ordine del giorno del competente organo comunale (Consiglio/Giunta) degli argomenti specifici per la relativa discussione e decisione. Alla prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi si procederà all’elezione del Presidente del Consiglio e alla nomina dei componenti della Giunta.

Presenti gli assessori Sonia Malara, Enza Mallamaci, Giusy Vacalebre, il capogruppo Andrea Casile, dopo l’intervento della referente del progetto Maria Carmela Chilà, a proclamare gli eletti è stato il sindaco Giovanni Verduci che insieme alla dirigente scolastica Margherita Sergi ha donato a Carmelo Spanò la fascia tricolore, augurando buon lavoro ai dodici studenti dell’Istituto scolastico eletti consiglieri.

Hanno dichiarato il primo cittadino Giovanni Verduci e l’assessore Sonia Malara:

“È un momento particolarmente importante perché testimonia il coinvolgimento delle nostre scuole e dei nostri ragazzi nella vita politica, amministrativa e sociale della nostra comunità. Siamo fieri e orgogliosi di queste attività che la scuola promuove e ci sentiamo di sostenere questa esperienza perché crediamo che questi ragazzi, con questo entusiasmo e questa voglia di fare, rappresentino un futuro pieno di speranza per il nostro paese”.

Molto determinato e sostenuto dalla presenza di amici e familiari, il baby sindaco Carmelo Spanò ha dichiarato di essere pronto ad interpretare le esigenze degli studenti per poi confrontarsi con l’Amministrazione comunale per individuare le iniziative da intraprendere insieme.

Ha detto il sindaco dei ragazzi prima di dare il via ai festeggiamenti: