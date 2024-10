I concerti di febbraio a Reggio Calabria

Desideri conoscere tutti gli appuntamenti musicali, per il mese di febbraio, a Reggio Calabria? Ecco una lista completa dei concerti più importanti

Dopo un’intensa stagione concerti 2018, Reggio Calabria ed i suoi cittadini attendono con ansia l’inizio della stagione 2019 per ascoltare e cantare le canzoni degli artisti che si esibiranno nella Città dello Stretto.

Febbraio sarà infatti un mese ricco di appuntamenti musicali per Reggio Calabria.

Desideri conoscere tutti gli appuntamenti musicali, per il mese di febbraio, a Reggio Calabria? Ecco una lista completa degli eventi più importanti.

EMMA MARRONE

Toccherà a Emma Marrone aprire la serie di concerti organizzati per la prima parte del 2019 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Emma, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco di Reggio Calabria per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con i brani estratti dall’ultimo disco di inediti.

FAVALORO

L’artista reggino Augusto Favaloro coinvolgerà gli amici di ‘Zio Fedele‘ in un Live Music inedito in cui si intreccerà la musica di importanti artisti come Mina o Battisti.

CORO POLIFONICO

La programmazione de “La musica che gira intorno” prosegue con nuovi appuntamenti nel mese di febbraio. La nuova edizione del cartellone di concerti creato dall’Università Mediterranea in collaborazione con il Conservatorio Cilea vedrà protagonista il Coro Polifonico.

ISRAEL VARELA

musica originale di grande e raffinata ricerca, composta da Israel Varela.

Un autentico viaggio pieno di colori che da una sezione all’altra dei brani gestiscono atmosfere e dinamiche di ogni tipo. il tutto arricchito da momenti di pura improvvisazione libera. Ogni concerto è diverso, ogni scelta di colore, suoni, effetti, si bilanciano.

ENSEMBLE DI SAXOFONI

“La musica che gira intorno” prosegue i suoi appuntamenti presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Protagonisti del quarto appuntamento dell’edizione 2019 un Ensemble di saxofoni. Il concerto rappresenta il primo dei tre appuntamenti a cura del nostro Conservatorio.