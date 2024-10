Da Zio Fedele la musica di Favaloro accompagnata dal buon gusto. Le novità della settimana

Un Live Music tutto da 'gustare'. Zio Fedele Vi aspetta questa domenica in compagnia di Mina...Battisti e Augusto Favaloro

Il noto locale reggino ‘Zio Fedele‘ continua la programmazione artistica rivolta a tutti i reggini che intendono trascorrere una serata all’insegna dell’allegria e del buon cibo.

Domenica 10 febbraio a partire dalle ore 19:30 l’artista reggino Augusto Favaloro coinvolgerà gli amici di ‘Zio Fedele‘ in un Live Music inedito in cui si intreccerà la musica di importanti artisti come Mina o Battisti.

ZIO FEDELE A CASA TUA

La nuova convenzione tra Zio Fedele e FlashFood.it ti permetterà inoltre di mangiare le ottime pietanze direttamente dal proprio divano di casa. Zio Fedele offre inoltre un servizio d’asporto rustici e non solo per eventi privati come compleanni, battesimi o party esclusivi. Prenota ora le squisite pietanze di ‘Zio Fedele‘, riceverai la cena a casa tua!

Info e prenotazioni 339.3149207