Concerto di Capodanno, Falcomatà: ‘Nuovo anno all’insegna della solidarietà’

Presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è stato presentato il Concerto di Capodanno di Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana si terrà nella mattinata del 1 gennaio 2020 a partire dalle ore 11 al Teatro Francesco Cilea.

“Sarà un momento significativo ed importante per dare il benvenuto al nuovo anno – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Il concerto di Capodanno si terrà al mattino, come già accade in tante città d’Italia e d’Europa.

É un appuntamento inusuale per i nostri cittadini ma allo stesso tempo sarà un evento importante che vedrà in scena più di 120 artisti tra coro, solisti e orchestra. Il dato da sottolineare è che, gli artisti di fama internazionale che andranno in scena, hanno origini della nostra città uniti a qualche presenza in arrivo dalla vicina Sicilia”.