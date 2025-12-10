Capodanno a Reggio, scelto l’artista per il concerto? Trattativa con Rocco Hunt

Nelle idee del Comune, oltre all'esibizione in concerto del cantante, ci sarà anche un dj-set per accompagnare i reggini al 2026. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni

Potrebbe essere Rocco Hunt l’artista protagonista del Capodanno a Reggio Calabria. Secondo quanto raccolto, l’amministrazione comunale è vicina a chiudere la trattativa per portare in riva allo Stretto l’artista campano.

Nelle idee del Comune, oltre all’esibizione in concerto del cantante, ci sarà anche un dj-set per accompagnare i reggini al 2026. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, da capire se sarà fumata bianca con Hunt oppure ci sarà l’esibizione di un altro cantante.

Rocco Hunt, nome d’arte di Rocco Pagliarulo, nasce a Salerno nel 1994. Rapper e cantautore italiano, è diventato noto per la sua capacità di mescolare rap e pop, arricchiti da influenze mediterranee e testi in dialetto napoletano.

Gli inizi e la svolta a Sanremo

Rocco inizia a fare rap fin da giovane, crescuto in un contesto musicale che lo ha spinto a perfezionarsi. Il suo talento esplode nel 2014 quando vince la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano in dialetto napoletano “Nu juorno buono“. La sua vittoria segna l’inizio di una carriera di successo e lo fa conoscere a un vasto pubblico.

I successi musicali

Dopo Sanremo, Rocco consolida la sua carriera con album come “‘A storia nostra” e “Signor Hunt“, e successivamente con “Libertà“. Le sue canzoni, come “‘A storia nostra”, “Wake Up” e “Che cella che vita”, diventano vere e proprie hit, mescolando rap, pop e sonorità tipiche del sud Italia.

Collaborazioni e stile musicale

Nel corso degli anni, Rocco Hunt ha collaborato con grandi nomi della musica italiana. Tra i suoi partner di scena figurano J-Ax, Fedez, Neffa, Gue Pequeno ed Elettra Lamborghini, con cui ha dato vita a brani che hanno conquistato le classifiche italiane.

Con un percorso che continua a raccogliere consensi, Rocco Hunt è ormai un punto di riferimento per la musica italiana, capace di evolversi senza perdere mai di vista le sue origini.