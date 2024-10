Concerto inaugurale Coro e orchestra scolastica comunale del Teatro “F. Cilea”

Si è svolta ieri, 28 maggio 2019, presso la Sala “F. Perri” di Palazzo Alvaro, la conferenza stampa relativa al concerto inaugurale che si terrà nella giornata di domani del coro e orchestra scolastica comunale.

Presenti alla conferenza le personalità istituzionali che hanno reso possibile questo progetto: il vice sindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, il Consigliere Metropolitano Delegato, Demetrio Marino, il Dirigente Settore istruzione e formazione Professionale, Francesco Macheda, l’Assessore alla Pubblica Amministrazione, prof.ssa Anna Nucera e le Dirigenti Scolastiche Sonia Barberi e Mariantonia Puntillo.

Apre la conferenza la Dirigente Scolastica Sonia Barberi, dell’Istituto Comprensivo “Catanoso -De Gasperi”, capofila delle 7 scuole impegnate in questo bellissimo progetto.

La professoressa Barberi sottolinea quanto importante sia, per il nostro territorio e per i nostri ragazzi, credere in un sogno, lavorare per realizzarlo e vedere accanto a sé le Istituzioni pronte a sostenerli. “Sogno, Sinergia e Musica sono le parole che meglio riassumono il progetto e le aspirazioni che ne stanno alla base”.

L’assessore Nucera sottolinea quanto importante sia per questa Amministrazione permettere che gli spazi dedicati alla cultura , fino a poco fa considerati inarrivabili, siano effettivamente utilizzati dai nostri giovani. Più avanti si spinge la Dirigente della scuola “Collodi -Gebbione- Bevacqua”, dott.ssa Puntillo, la quale orgogliosamente parla di quanto le scuole, soprattutto quelle ad indirizzo musicale, riescano a coinvolgere gli studenti in un percorso di crescita personale ed artistica che, non solo li allontana dalla strada, ma mette in luce il loro talento anche a livello nazionale.

Il Consigliere Metropolitano Demetrio Marino prende la parola per evidenziare quanto importante sia lo sviluppo dell’indirizzo musicale nelle scuole e con quanto impegno la Città Metropolitana di Reggio Calabria lavori affinché lo studio dello strumento da parte dei nostri studenti sia reso più semplice ed immediato, grazie anche all’apertura di nuovi licei musicali su tutto il territorio.

Il Dirigente della C.M., Francesco Macheda, molto appassionatamente sottolinea l’impegno di tutta questa classe politica nel potenziare, sviluppare ed accompagnare i nostri ragazzi attraverso quello che non è solo un percorso di studio ma è un sentiero di crescita a 360°, che rende fiera e orgogliosa la città di Reggio Calabria.

Prende la parola infine l’avvocato Riccardo Mauro, vicesindaco della Città Metropolitana, che ha fortemente creduto in questo progetto dal primo momento. Mauro ha definito questo come un progetto molto complesso e molto ambizioso, poiché rappresenti un momento di vera e propria sintesi delle Istituzioni: la scuola e l’amministrazione che, nella persona del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha creduto in un progetto che vada oltre una singola Amministrazione, ma che sia un punto fermo della nostra città nel tempo a venire.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, alla presenza delle Istituzioni Scolastiche, del Sindaco, Avv.to Giuseppe Falcomatà, e dei rappresentanti istituzionali della città, è fissato per mercoledì 29 maggio alle ore 18:30 presso la chiesa di San Giorgio della Vittoria, Chiesa degli Artisti.