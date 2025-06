Marracash arriva a Messina: il re del rap italiano chiude il tour negli stadi

Sarà lo Stadio San Filippo ad ospitare il gran finale di uno dei tour più importanti dell’estate musicale italiana. Venerdì 5 luglio Marracash salirà sul palco di Messina per l’ultima data del suo “Marra Stadi 2025”, il tour che lo ha consacrato come uno degli artisti più rilevanti e completi della scena musicale nazionale.

Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, ha portato il suo show in alcuni tra i più grandi stadi d’Italia: Torino, Milano, Roma. Ora tocca alla Sicilia, terra delle sue origini, chiudere un viaggio musicale fatto di introspezione, rabbia, denuncia e verità.

Con oltre due ore di spettacolo e una scaletta di più di trenta brani, Marracash propone un racconto potente e personale, che mette in scena il conflitto tra l’uomo e l’artista, tra fragilità e consapevolezza. Al centro dello show c’è la trilogia che ha segnato il suo percorso recente: Persona (2019), Noi, loro, gli altri (2021) e È finita la pace (2024), album con cui ha esplorato la propria identità e analizzato le contraddizioni del presente.

In ogni tappa, l’artista ha unito musica e parole per portare messaggi forti: «Forse è arrivato il momento in cui non possiamo essere tutti così distratti dalle cazzate: perché è finita la pace», ha detto sul palco durante una delle precedenti date, facendo riferimento non solo al titolo del suo ultimo disco, ma anche al clima sociale e politico del mondo attuale.

Con 127 dischi di platino, 32 d’oro e quasi 8 miliardi di stream, Marracash si conferma un riferimento culturale prima ancora che musicale. La data di Messina non sarà solo un concerto, ma un momento di chiusura simbolico: un ritorno al Sud, un legame con le proprie radici, una festa di fine corsa con il pubblico che lo ha seguito ovunque.

La serata al San Filippo si preannuncia già come uno degli eventi dell’estate in Sicilia. Dopo la data di Messina, Marracash pubblicherà le edizioni rimasterizzate dei suoi album King del Rap (2011) e Status (2015), per chiudere un cerchio artistico lungo quasi quindici anni.