Il Concerto di Natale dell’ic Falcomatà Archi di Reggio Calabria

Il Concerto di Natale dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi, si terrà domani giovedì 21 dicembre 2017, con inizio alle ore 10, nella Chiesa parrocchiale di Santa Caterina, luogo scelto per rimarcare il valore di scuola aperta al territorio ed inserita armoniosamente nella comunità di quartiere.

Il tradizionale appuntamento per il felice scambio di auguri di docenti e personale amministrativo, alunni e genitori della scuola reggina diretta dalla dottoressa Serafina Corrado, ha per titolo “Christmas Melodies 2017”, un middle di brani musicali natalizi e non che saranno eseguiti dall’Orchestra del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Ibico Pirandello e dal Coro d’istituto Falcomatà Archi.

Il programma prevede che l’orchestra esegua brani tratti da “Tema di Haendel”, “I Pirati dei Caraibi”, e “Marcia solenne” di Elgar. I ragazzi dell’orchestra saranno accompagnati dai docenti del corso ad indirizzo musicale Graziella Barillà al violino, Renato Esposito all’oboe, e Giuseppe Matacera al pianoforte. A seguire orchestra e coro che eseguiranno “Deck The Halls” e “Jingle Bells”. Il Coro guidato dalla docente Ernesta Di Stefano, interpreterà “Imagine”, “I Cieli Narrano”, “Fermarono i Cieli” e “Heal the world”.

La magica atmosfera delle festività natalizie, poi, continuerà negli altri plessi dell’ic Falcomatà Archi con la realizzazione dei “Mercatini di Natale” dove saranno presentati dolciumi e manufatti vari realizzati dai docenti e dagli alunni e i loro genitori. Originale si annuncia a questo proposito, il mercatino delle quinte classi della primaria di Santa Caterina, dove piccoli oggetti per la casa, bottiglie, biglietti di Natale, e altri prodotti, sono frutto dell’arte del riciclo creativo a cui gli alunni si sono applicati nelle scorse settimane sotto la guida dei docenti con la festosa collaborazione dei propri genitori.