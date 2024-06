Reggio, in programma al Duomo il concerto 'Stabat Mater'

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova Basilica Cattedrale di Maria Ss Assunta in Cielo e l’Associazione FreeTogether OdV sono liete di invitare la cittadinanza al concerto che si terrà domenica 23 giugno alle ore 20:30 presso il Duomo di Reggio Calabria.

Sarà eseguito lo “Stabat Mater” di K. Jenkins, opera per Soli, Coro e Orchestra: composizione sublime, commovente, emozionante, che vedrà impegnati a cori uniti più di 100 coristi e un’orchestra di circa 40 elementi.

L’intenzione è di offrire una preghiera per l’umanità dolente, vicinanza a tutte le madri delle zone di guerra.

Classicamente lo “Stabat Mater” si concentra sulla sofferenza della Madonna al momento della crocifissione di Gesù, ma a differenza della maggior parte degli adattamenti del testo, Jenkins usa lingue diverse dal latino e fonde la musica tradizionale occidentale (orchestra e coro) con suggestioni mediorientali regalate da strumenti e voce etnici.

Il lavoro del compositore gallese si estende su dodici movimenti, sei dei quali usano testi diversi dal poema originale, come ad esempio il brano “And the Mother did weep”, che presenta una singola riga cantata simultaneamente in inglese, latino, greco, aramaico ed ebraico; oppure “Lament”, una poesia della moglie di Jenkins, Carol Barratt e “Incantation”, che è in parte cantato in arabo antico tradotto in inglese e aramaico.

Direttore Bruno Tirotta

Contralto Alessia Giardini

Voce Etnica Daniela Basile

Orchestra del Teatro Cilea

Cori polifonici FreeTogether e BeFree (Marialuisa Fiore)

Coro lirico Francesco Cilea (Bruno Tirotta)

Coro polifonico San Paolo (Carmen Cantarella)

Coro polifonico Nicola Antonio Manfroce (Daniele Ciullo)

Coro polifonico Mater Decor Carmeli (Tito Paviglianiti)