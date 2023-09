Concorso 'dimezzato' al Comune di Reggio: in 3 mila non partecipano

Pubblicato l'esito delle prove selettive per istruttore amministrativo ma intanto arriva una marea di segnalazioni: 'Non sapevamo come e quando partecipare'

Duemilanovecentotrentacinque. O, più chiaramente in cifre, 2935. Persona più, persona meno, è questo il gigantesco e sorprendente dato relativo alla differenza tra le domande, 4975, presentate per il profilo di istruttore amministrativo (22 i posti da assegnare) al Comune di Reggio Calabria, e i candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove preselettive, ovvero 2040.

Una differenza abissale che non può essere casuale e infatti non lo è. Negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini che non hanno saputo dell’inizio delle prove preselettive, lamentando una scarsa chiarezza di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale.

Un tam tam che va avanti da giorni, soprattutto su Whatsapp, con centinaia di reggini increduli e altri che hanno capito, oramai in ritardo, come procedere per prendere parte alle prove preselettive.

La conferma dell’assenza di migliaia di candidati dalle prove scritte arriva dalla pubblicazione degli esiti da parte del settore Risorse Umane di Palazzo San Giorgio, che vede appunto poco più di duemila candidati che hanno effettivamente partecipato alla prove preselettive.

La Graduatoria anonima ordinata per punteggio

La comunicazione del Comune

Dato atto:

– che la prova preselettiva si è regolarmente svolta in modalità telematica nelle date e sessioni di convocazione 12/15 settembre 2023 secondo il calendario di somministrazione dei test/quiz a risposta chiusa multipla con l’estrazione, somministrazione, verifica dei test ai concorrenti ed elaborazione degli esiti con abbinamento codice prova da parte della Società Merito srl;

– che le prove si sono svolte alla presenza della Commissione esaminatrice, in modalità digitale, in conformità al bando e nel rispetto delle avvertenze indicate ai concorrenti;

– che la Società Merito ha altresì monitorato lo svolgimento delle sessioni digitali della prova preselettiva ed ha altresì acquisito i dati di esito delle stesse trasmettendoli alla Commissione esaminatrice, anche con riferimento ai concorrenti esclusi per riscontrate irregolarità, già destinatari di comunicazioni personali da parte del predetto Organo;

Visto:

– il verbale della Commissione esaminatrice della sessione del 19 settembre 2023 e gli allegati al medesimo trasmessi in pari data al Comune di Reggio Calabria per le successive comunicazioni secondo le regole del

bando;

Preso atto :

– che nella seduta del 19 settembre 2023 il predetto Organo ha approvato gli esiti delle prove preselettive, secondo gli allegati elenchi computati e trasmessi dalla medesima Società Merito srl;

– che tali elenchi identificano ciascun concorrente mediante un codice di prova (già assegnato automaticamente all’avvio della prova medesima dal sistema informatico usato dalla Società) con annotazione del relativo punteggio di esito della prova, per come risultato dall’applicazione dei criteri al criterio di calcolo utilizzato dagli strumenti tecnici digitali e di elaborazione informatica della medesima

Società ed altresì l’indicazione di AMMISSIONE /NON AMMISSIONE alla prova scritta per i primi 400

classificati ed ex aequo;

– che la Commissione ha chiesto agli Uffici la conseguente comunicazione informativa, mediante pubblicazione, per i candidati ammessi e non ammessi in base alle tabelle riepilogative.

Ritenuto di dover procedere a quanto richiesto dalla Commissione esaminatrice ed in osservanza alle

prescrizioni del citato bando;

SI COMUNICA

Che nella seduta del giorno 19 settembre 2023 si è riunita la Commissione esaminatrice, per come sopra identificata, che ha approvato gli esiti delle prove preselettive, secondo gli allegati elenchi computati e trasmessi dalla Società Merito srl, che identificano i candidati mediante un codice di prova (già assegnato automaticamente all’avvio della prova medesima dal sistema informatico usato dalla Società), con annotazione del relativo punteggio di esito della prova ed altresì l’indicazione di AMMISSIONE /NON AMMISSIONE

alla prova scritta per i primi 400 classificati ed ex aequo.

Che, pertanto, in base al predetto sistema di elaborazione informatica predisposto dalla Società Merito srl ed agli esiti comunicati ed approvati dalla Commissione esaminatrice, risultano aver superato la prova preselettiva ed AMMESSI alle prove scritte i candidati identificati dal codice prova che si siano collocati nei primi nr. 400 posti di graduatoria oltre a nr. 55 candidati ex equo per parità di punteggio, per un totale di nr. 455 candidati;

SI AVVISANO

I candidati ammessi alle prove scritte:

– che la prova scritta si terrà in data 30 ottobre 2023 ore 8.30 in unica sessione e che verrà svolta in modalità digitale da remoto sulla piattaforma https://comunerc.selezionidigitali.it; c_h224.Comune di Reggio Calabria – Prot. 20/09/2023.0222861.I

– che i criteri di valutazione della prova scritta, per come decisi dalla Commissione di Concorso, sono già stati resi noti con avviso del 09/09/2023 prot. 212162, successivamente rettificato per mero errore materiale con avviso del 11/09/2023 prot. 213283, entrambi regolarmente pubblicati sul portale comunale di Amministrazione Trasparente e su InPA;

– che per l’accesso agli atti, i candidati dovranno accedere alla seguente piattaforma: https://comunerc.selezionidigitali.it , selezionare il concorso per 22 istruttori amministrativi ed inserire il codice di accesso gli atti rilasciato a ciascun candidato al termine della prova.

Si richiama l’avvertimento del bando di concorso di cui all’art. 8, lett. A, c. 10 ai sensi del quale “l’ammissione alle successive prove scritte non preclude al Comune di Reggio Calabria l’adozione dei provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso”, conclude l’avviso dell’amministrazione comunale.

Un enorme peccato per i quasi 3 mila candidati (al netto di chi ha magari preferito di sua spontanea volontà non partecipare alle prove scritte) che hanno mancato, in modo irreparabile, il primo step per poter sperare in una futura assunzione all’interno del Comune.

Da chiarire come nel bando dell’amministrazione comunale fossero specificati tutti i passaggi per poter prendere parte alle prove selettive (e non riportava di eventuali mail o comunicazioni da Palazzo San Giorgio ai singoli candidati), le modalità ai più sono apparse non del tutto chiare e accessibili.