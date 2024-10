Concorso baby e junior model: ancora un sold out per la neonata Ass. Bellatrix

Continua a riscuotere grande successo l’attività della neonata Associazione “Bellatrix”. Nell’incantevole scenario di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria si è tenuto domenica scorsa l’evento “Concorso Nazionale Baby e Junior Model”.

La sfilata, ha visto protagonisti i più giovani, tre le categorie protagoniste con i seguenti risultati.

CATEGORIA BABY

1 Sara D’Amico

2 Nina Pitasi

3 Aurora Sidoti

4 Daniele Bova

CATEGORIA MISS && MISTER

1 Elena Doldo

2 Marta Iacobelli

3 Francesco Cosimo Vazzana

4 Greta Toscano

5 Manuela Schiavone

CATEGORIA TEENAGER

1 Francesco Rodà

2 Daniele Briganti

3 Alessia Cutrupi

4 Antonino Schiavone

5 Sofia Meduri.

Grande soddisfazione per il Presidente dell’Associazione Maria Nucera:

“Questa serata è dedicata a coloro i quali tutti amiamo, i bimbi, è la prima edizione del nostro concorso Bellatrix associato al concorso Baby e Junior Model Teenagers di Accademia Italia Film Tour Del Principe, i finalisti avranno la possibilità di partecipare all’evento di settembre che si svolgerà a Cinecitta’ World con un provino cinematografico con i migliori registi Cine Tv”.

Un ringraziamento particolare va alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per aver patrocinato l’evento ed agli ospiti della serata Maria Marino, cantautrice, Anna Quattrone,Antonino D’Agostino, attore, regista, sceneggiatore, produttore e a Bruno Giuseppe D’Agostino, laureato in arte visiva e disciplina per lo spettacolo.

