Bellatrix Association, grande successo per la serata d’esordio

Inizia col botto l’attività della neonata Bellatrix Association. Nell’incantevole scenario dell’Oasi di Pentimele si è tenuto domenica scorsa l’evento “Miss bellezza e simpatia” con la partecipazione di ospiti del calibro di Sabatino Fusconi direttamente da Uomini e donne e dell’attore siciliano Claudio Bellezza.

La sfilata ha visto protagonisti sia i più giovani che le over 30, abiti di classe e qualità grazie alla collaborazione di Suare’ abbigliamento donna sponsor dell’evento insieme alla Technofitness palestra di Reggio Calabria.

Competizione vera tra i partecipanti con una giuria che ha dovuto faticare e non poco prima di arrivare ai verdetti conclusivi.

CATEGORIA OVER

Per quanto riguarda la categoria delle over:

terzo posto si è classificata Paola Labate;

secondo Maria Melissari

primo Marilisa Pellicone.

CATEGORIA GIOVANI

terzo classificato Filippo Secondo;

secondo posto Antonio Abramo;

primo Davide Postorino.

CATEGORIA MISS

terzo posto Aurora Cutrupi;

seconda Stella Luci;

prima classificata Emanuela Surace.

Grande gioia ed emozione per il Presidente della Bellatrix Association Maria Nucera e per tutti gli altri associati e protagonisti dell’evento che ha registrato il sold out all’interno della sala Flambé dell’Oasi.