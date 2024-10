Concorso “ecologico” nei Lotti di ArchiCEP

L’attività ecologica ha “contagiato” anche i nostri lotti. Lo si è visto durante il mese di maggio, quando si è constatato che in vari cortili ci si è dati da fare (di sudore e anche di portafoglio!!!) per far più bello e accogliente il proprio lotto.

Nel contesto delle iniziative della festa di S. Stefano da Nicea, il 3-4 luglio una giuria (che sarà composta da 6 bambini dell’Oratorio Estivo, da 2 rappresentati dell’AVR e da p. Aldo), visiterà i lotti iscritti per valutare l’ordine, la pulizia e la cura del verde.

L’AVR si è resa disponibile a prelevare nei lotti che partecipano all’iniziativa 10 sacchi il materiale organico. Eventuali rami possono essere portati in un punto di raccolta indicato e concordato con p.Aldo