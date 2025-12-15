Concorso regionale ‘Ti Sbullu!’, a Palazzo Campanella la premiazione degli studenti

La cerimonia sarà anche occasione per valorizzare il ruolo delle scuole e dei docenti che hanno accompagnato gli studenti nel lavoro progettuale

Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Avv. Antonio Lomonaco, informa che martedì 16 dicembre 2025, alle ore 11:00, presso l’Aula consiliare “F. Fortugno” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Ti Sbullu!”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Consiglio regionale della Calabria, è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio ed è finalizzata a sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, attraverso un percorso educativo che valorizzi il rispetto reciproco, l’ascolto e la costruzione di relazioni sane all’interno e fuori dalla comunità scolastica.

La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha visto gli studenti impegnati nella realizzazione di video-spot volti a promuovere una cultura della responsabilità e della consapevolezza nell’uso dei media digitali, nonché a favorire comportamenti ispirati alla tutela della dignità personale e alla prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione o isolamento.

La cerimonia sarà anche occasione per valorizzare il ruolo delle scuole e dei docenti che hanno accompagnato gli studenti nel lavoro progettuale, contribuendo alla costruzione di una rete educativa attiva sui temi della legalità, della prevenzione e del benessere dei minori.

Il Garante rivolge un cortese invito a tutti gli organi di informazione a partecipare all’evento, al fine di contribuire alla più ampia diffusione dei valori e degli obiettivi che il concorso intende promuovere e di dare voce ai giovani protagonisti di questa importante iniziativa.