Concorso sull’identità storica di Reggio: domani i nomi dei vincitori

Saranno consegnati domani venerdì 10 giugno, alle 17.30, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, gli attestati per gli studenti delle scuole della città e della provincia che hanno svolto l’ alternanza scuola lavoro, finalizzato alla loro formazione come guide museali.

Un percorso voluto dalla Legge 107/2015 “La buona scuola” e realizzato in sinergia con l’ufficio servizi educativi e didattici del Museo.

I 280 giovani, guidati dal dottor Giacomo Oliva, sono stati impegnati da marzo a giugno del 2016, e, nell’ambito del progetto Apprendisti – Ciceroni, del Fondo Ambiente Italiano (FAI), hanno anche svolto un servizio di accoglienza rivolto agli studenti di tutta Italia.

La convenzione per l’alternanza scuola – lavoro era stata stipulata dal MArRC con licei scientifici Vinci e Volta, con il liceo classico Campanella, con l’artistico Preti – Frangipane, e il Liceo Gullì. Sempre a Reggio con l’ITE Piria e gli istituti di istruzione superiore Righi, Severi – Guerrisi di Gioia Tauro, con l’annesso liceo artistico di Palmi, e il liceo linguistico parificato di Palmi.

«Un’esperienza straordinaria per gli studenti – spiega il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, che farà parte del loro bagaglio culturale anche dopo il percorso scolastico. Per il MArRC, un’altra opportunità per fare rete e rappresentare un punto di riferimento di divulgazione di conoscenze in Calabria».

Ma domani sarà anche l’occasione per premiare i vincitori del concorso fotografico bandito nell’ottobre del 2015 e destinato agli studenti delle scuole di I e II grado del comune di Reggio Calabria.

Una competizione dedicata alla riscoperta dell’identità storica della città e gestita sempre dall’ufficio servizi educativi del MArRC, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e provinciale.