Dierre Basket: ‘win or go home’. Oggi non si può sbagliare

Appuntamento con il riscatto. Dentro e fuori e voglia di reagire per la Dierre Basketball Reggio Calabria.

La seconda sfida potrebbe risultare decisiva per la voglia di finalissima del Gela Basket, così come per la voglia di pareggiare i conti dei bianco-blu per rimandare l’appuntamento con il passaggio del turno a gara tre.

Si gioca oggi 21 maggio alle ore 20 al Palacalafiore.

Enorme voglia di riscatto per il team di Coach Francesco Inguaggiato che, non esprimendo un basket concentrato ha perso gara uno 84 a 66.

La sfida, però, è ampiamente aperta.

I reggini hanno battuto Gela in campionato e non vedono l’ora di ripetersi all’interno di una vera e propria classica di questo torneo.

Chi vincerà la serie affronterà la vincente di Alfa-Virtus Trapani con i campioni in carica del girone già avanti nella seconda semifinale.

Chi vincerà il campionato, invece, volerà in B2 senza spareggi ulteriori.

Servirà la migliore Dierre: Concentrata, cinica, veloce, pronta a mettere in difficoltà la quotatissima avversaria, team che ha un roster lungo e completo in tutti i reparti con tante vecchi conoscenze delle categorie superiori.

Classica diretta sulla pagina social del media partner Rac, con telecronaca di Giovanni Mafrici in condivisione sulla fanpage ufficiale della Dierre.

Arbitrano Matteo Gazzara di Messina e Federico Salvatore Oliveri di Paternò.