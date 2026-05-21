Serie C: le quattro squadre che si sono qualificate per le semifinali. I risultati

La Serie C entra nella fase decisiva. Saranno Salernitana-Union Brescia e Ascoli-Catania le due semifinali dei playoff, dalle quali usciranno le finaliste che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B. Le altre tre promosse sono già note: Vicenza, Arezzo e Benevento.

Le quattro squadre ancora in corsa

Il mercoledì dei playoff ha chiuso il quadro delle semifinali. L’Ascoli ha superato il Potenza (1-0), l’Union Brescia ha eliminato il Casarano (0-0), il Catania ha eliminato nel doppio confronto il Lecco (3-3), mentre la Salernitana ha conquistato il pass contro il Ravenna (0-2).

Cambia il regolamento nella fase finale

Da questo momento cambia anche la formula. Semifinali e finale si giocheranno sempre su doppio confronto, ma non varrà più il vantaggio legato al miglior piazzamento in classifica. In caso di parità al termine dei 180 minuti, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti. Se l’equilibrio dovesse resistere, saranno i calci di rigore a decidere la qualificazione.

Il calendario delle semifinali

Le gare d’andata si giocheranno domenica 24 maggio 2026: in programma Salernitana-Union Brescia e Ascoli-Catania. Il ritorno è fissato per mercoledì 27 maggio 2026. La finale si disputerà invece con andata il 2 giugno e ritorno il 7 giugno.

La corsa verso la Serie B entra così nel suo tratto finale. Quattro squadre, due posti in finale e una sola promozione ancora da assegnare.