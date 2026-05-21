Elezioni Reggio, Battaglia chiude la campagna a Piazza Duomo

Ultimo appuntamento pubblico per Mimmo Battaglia prima del voto amministrativo del 24 e 25 maggio. Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 19.30, il candidato sindaco del centrosinistra terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale a Piazza Duomo, nel cuore di Reggio Calabria.

Sarà l’ultima occasione, prima dell’apertura delle urne, per ascoltare le idee, le proposte e i progetti per la città del sindaco facente funzioni di Reggio Calabria.

L’ultimo messaggio alla città

Il comizio di Piazza Duomo rappresenta il momento finale del percorso elettorale di Battaglia e della coalizione che lo sostiene. Un appuntamento pensato per rivolgersi direttamente ai cittadini, dopo settimane di incontri, confronti e iniziative sul territorio.

Al centro dell’intervento sono attesi i temi che hanno accompagnato la campagna elettorale: il futuro amministrativo della città, le priorità per i quartieri, i servizi, lo sviluppo urbano e la visione politica del centrosinistra per i prossimi anni.

Appuntamento a Piazza Duomo

L’incontro è fissato per venerdì 22 maggio alle 19.30. Piazza Duomo sarà quindi il luogo scelto da Mimmo Battaglia per chiudere ufficialmente la campagna elettorale e lanciare l’ultimo appello agli elettori reggini in vista del voto.