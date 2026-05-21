Elezioni, Cannizzaro chiude la campagna: ‘Reggio è pronta a voltare pagina’

Ultimo atto della campagna elettorale per Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco di Reggio Calabria per il centrodestra.

A pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio, Cannizzaro si prepara a tornare in piazza per l’appuntamento conclusivo con cittadini, sostenitori e candidati delle liste della coalizione.

Il candidato ha affidato ai social il messaggio di avvicinamento all’evento finale, parlando di “ultimo appuntamento prima del voto”, ma anche di “ultimo abbraccio” e “ultima spinta verso il cambiamento”.

“Questa piazza ci ha già regalato emozioni uniche e inedite… E sono certo farà altrettanto questa volta, con entusiasmo e partecipazione, per dimostrare che Reggio è pronta a voltare pagina”.