Elezioni, Cannizzaro chiude la campagna: ‘Reggio è pronta a voltare pagina’
La chiusura della campagna elettorale è in programma venerdì 22 maggio
21 Maggio 2026 - 09:55 | di Redazione
Ultimo atto della campagna elettorale per Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco di Reggio Calabria per il centrodestra.
A pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio, Cannizzaro si prepara a tornare in piazza per l’appuntamento conclusivo con cittadini, sostenitori e candidati delle liste della coalizione.
Il candidato ha affidato ai social il messaggio di avvicinamento all’evento finale, parlando di “ultimo appuntamento prima del voto”, ma anche di “ultimo abbraccio” e “ultima spinta verso il cambiamento”.
“Questa piazza ci ha già regalato emozioni uniche e inedite… E sono certo farà altrettanto questa volta, con entusiasmo e partecipazione, per dimostrare che Reggio è pronta a voltare pagina”.
Cannizzaro chiama a raccolta la città e la sua coalizione per l’ultima manifestazione pubblica prima del silenzio elettorale. Un passaggio che segna la fine della fase del confronto politico e l’inizio dell’attesa per il responso delle urne.
“Perché quando un popolo si unisce attorno a un’idea di futuro, nulla può fermare il cambiamento”.
La chiusura della campagna elettorale rappresenterà quindi l’ultimo momento pubblico per ribadire programmi, obiettivi e visione amministrativa prima del voto.
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