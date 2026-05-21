Redel, Fernandez suona la carica: “Abbiamo fame e vogliamo di più”

Il capitano della Redel si è presentato in conferenza stampa stanco ma soddisfatto per la sua prestazione e quella dei compagni. È girato tutto a dovere in una serata da ricordare che ha significato il pass per la semifinale Play Off che si disputerà domenica al PalaCalafiore con la vincente tra Angri e Monopoli.

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L’analisi del capitano e il gioco di squadra

Soddisfazione e lucidità nelle parole di Fernandez, che mette in evidenza la prova corale della squadra:

“È stata una bellissima partita, penso che dalla parte mentale e dalla parte energia questa partita si giocava da sola. Oltre a questo, penso che per momenti abbiamo giocato una bella pallacanestro che ci ha permesso di prendere un vantaggio che abbiamo gestito per tutta la partita. Anche nei momenti in cui loro hanno provato a rientrare, noi con il piano partita e con tanta energia siamo stati bravi a tenerli lontano”.

Il capitano ha poi evidenziato l’importanza del contributo di ogni singolo giocatore, specialmente con ritmi così serrati:

“In tutta la partita chiunque potrebbe essere qua a parlare perché sinceramente tutti abbiamo dato il nostro contributo. In questo momento, nei playoff che giochiamo ogni tre giorni, avere tutti i giocatori in campo che danno il massimo per vincere è stata la chiave. Oggi abbiamo lottato come una squadra”.

Il ringraziamento ai tifosi e lo sguardo alle semifinali

Un passaggio fondamentale è stato dedicato alla straordinaria risposta del pubblico reggino, smentendo definitivamente scetticismi passati sul seguito della squadra:

“Lasciami ringraziare il pubblico che è stato fantastico, penso che oggi si sia vissuta una giornata bellissima dello sport. Quel discorso che non siamo seguiti non entra più, si è visto che la gente ci segue tantissimo. Cosa aspettiamo? Ogni volta più gente”.

In vista del prossimo turno contro una fra Angri e Monopoli, Fernandez non mostra preferenze e rilancia le ambizioni del gruppo:

“Sinceramente noi saremo pronti per chiunque arrivi. Abbiamo giocato quattro partite in dieci giorni e domenica dobbiamo essere pronti. Chiunque arriverà sarà tra i migliori quattro di tutto il campionato. Da capitano dico che la chiave è che tutti sapevamo di voler arrivare fino in fondo, l’abbiamo detto dal giorno uno. Finalmente siamo tra le quattro migliori, abbiamo fame e vogliamo di più. Siamo molto felici, però ancora non ci accontentiamo”.

Adesso l’attenzione si sposta immediatamente sulla sfida di domenica al PalaCalafiore, dove il pubblico reggino sarà nuovamente chiamato a rappresentare il sesto uomo in campo per spingere la Redel verso il sogno della promozione.