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Playoff Serie B, una Viola affamata domina Barcellona e stacca un biglietto per le semifinali

Grande prova di forza dei neroarancio al PalaCalafiore. Frenati Fraga e compagni, la squadra di coach Cadeo domina la bella e attende di conoscere l'avversario della semifinale

21 Maggio 2026 - 09:40 | di Renato Pesce

redel viola brindisi

Ci si aspettava una risposta netta sul campo, e la risposta dei neroarancio è arrivata. Dopo la sconfitta dell’1-1, la Redel Viola vince l’ultimo match contro il Barcellona Basket e stacca un biglietto per le semifinali.

È stata un gara vinta con maturità e fame, che i ragazzi di coach Cadeo hanno affrontato con l’intenzione di non lasciare un centimetro libero o un pallone vagante ai pericolosi e mai domi barcellonesi. Il risultato si è visto sul campo, con i siciliani sempre a rincorrere nel punteggio ma con armi spuntate (Fraga, Galipò e Dancetovic hanno inciso poco e niente sul tabellino) e contro una difesa reggina sempre attenta. 

La partita

Gara tre inizia subito nervosa con le difese a condizionare la fluidità della circolazione della palla concedendo ai tiratori poco spazio. È Barcellona con la bomba di Di Marzio a rompere il ghiaccio, facendo esultare i tanti tifosi siciliani arrivati dall’altra parte dello Stretto. 

Capitan Fernandez sale subito in cattedra e sforna assist ai compagni Fiusco e Marini, Laganà dalla lunetta sigilla il primo break: 9-3.  Fernandez e Fiusco si alternano in difesa su Fraga, e il talento argentino subisce nelle prime battute la fisicità dei giocatori neroarancio.

Fraga e Sebastianelli abbozzano una risposta all’inizio arrembante della Viola, ma l’asse Fernandez Marini continua a tagliare in due la difesa avversaria costringendo coach Bartocci al time-out. Al rientro Laquintana impone da solo un altro break per il primo vero allungo della gara: 21-7. 

La girandola di sostituzioni dalle due panchine non sembra cambiare l’inerzia della partita a favore dei padroni di casa, una bomba di Sebastianelli ed una penetrazione del solito Laquintana chiudono la frazione sul 25-14.

Al rientro la difesa della squadra di casa continua a sporcare le percentuali dei siciliani, mentre Clark (bomba), Maresca (stoppata) e Laquintana (bomba) fanno esplodere il palazzetto: 31-14.

Marangon ed Agbordabi entrano ad aggiungere fisicità ed energia ad una gara già ad altissima intensità.  Barcellona non riesce a trovare soluzioni offensive e continua a sbagliare tiri su tiri, mentre Clark dalla lunga realizza il +20 e scava il solco tra le due squadre. I neroarancio continuano a controllare la gara, aggressivi al rimbalzo e veloci nei tagli e nei blocchi. La seconda frazione termina sul 43-25. 

La musica non cambia, la Viola controlla l’inerzia di Gara 3

Al rientro dal riposo lungo la musica non cambia, l’inerzia continua a rimanere nelle mani della Redel Viola. Fiusco e compagni infiammano il Palacalafiore mentre Fraga (1 punto per lui stasera) e i ragazzi di coach Bartocci rimangono con le percentuali sempre più basse.

La gara diventa sporca e fallosa, e gli ospiti cercano di rosicchiare punti possesso dopo possesso grazie anche al lavoro sotto canestro dell’ex Cessel, finora in ombra. Si va all’ultimo break sul 57-40. 

Nell’ultimo quarto Barcellona alza i ritmi in attacco e prova a proteggere meglio il pitturato in difesa. La Viola patisce l ritmi spezzettati e il gioco fisico dei siciliani, e le percentuali al tiro dei reggini ne risentono. Tanti falli ed errori in questa fase, e Barcellona riesce a recuperare qualche punto per sperare in un finale in bilico: Sebastianelli, migliore dei suoi con 16 punti, dalla lunetta sigla il -11, 57-46.

Proprio quando arriva la ripresa dei siciliani, ecco la risposta autorevole della Viola che arriva dalle mani dei due play neroarancio Clark e Fernandez, che con due triple riportano a distanza gli avversari. 

Il Palacalafiore è una bolgia, Fraga e Galipò provano con giocate al limite a restare aggrappati alla gara, ma l’inerzia e il controllo restano solidamente nelle mani dei reggini. 

Laquintana (top scorer della gara con 19 punti) e compagni non cambiano mai passo e consolidano il vantaggio possesso dopo possesso. Gli ultimi minuti sono di festa per il Palacalafiore, la Viola vince con il punteggio finale di 72-55.

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Ora, in riva allo Stretto, gli occhi sono già puntati sul prossimo turno per scoprire chi sarà l’avversario della Redel in semifinale: la vincente della decisiva Gara 3 tra Angri e Monopoli, sul parquet proprio questa sera. Ma al di là di chi si troverà dall’altra parte della bacheca, il gruppo neroarancio ha dimostrato una chiara consapevolezza dei propri mezzi. La certezza è una sola: l’approccio mentale, la fame e l’intensità visti stasera sono l’unico spartito possibile per continuare a spingere sull’acceleratore nel cammino verso la promozione. 

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