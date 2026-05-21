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Serie B, delusione Palermo. Inzaghi: ‘Non lascio le cose a metà’

"Ho un debito di grande riconoscenza nei confronti di questa gente"

21 Maggio 2026 - 09:27 | Redazione

Pippo Inzaghi Reggina

La grande delusione di mister Inzaghi dopo che il suo Palermo è stato eliminato dal Catanzaro, nel doppio confronto in semifinale contro il Catanzaro. Lo squadrone rosanero ha pagato tantissimo il pesante ko dell’andata (3-0), riuscendo solo in parte nella grande rimonta (-2-0). Il tecnico ai microfoni di DAZN:

“Sì, sì, assolutamente, siederò ancora sulla panchina del Palermo. Io non lascio le cose a metà. Oggi io non andrei neanche al Real Madrid. Palermo è straordinario sotto tutti i punti di vista. La gente dal primo giorno mi ha dato una fiducia incondizionata. Oggi ho questo dispiacere perché la gente e la squadra mi hanno seguito passo dopo passo e sono molto triste dentro, ma sono convinto che, come è sempre stata la mia carriera, sia da giocatore che da allenatore, quando mi metto in testa una cosa la porto a termine.

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Mi sarebbe piaciuto regalare la serie A al primo anno, purtroppo non è andata così, però abbiamo costruito qualcosa secondo me di bello, di unico in Italia. Forse oggi è successa una cosa che negli stadi italiani succede poche volte: dopo una sconfitta, questi applausi, sentire il mio nome. Ho un debito di grande riconoscenza nei confronti di questa gente. Quest’anno hanno fatto delle cose da brividi e io cercherò con tutto me stesso di portarli dove meritano”.

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