Concorso video AISLA “Dagli occhi al cuore scegli tu la via”.Primo Premio agli studenti dell’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria

Nella mattinata di sabato 25 ottobre 2014, presso l'Aula Magna dell'Istituto "Panella-Vallauri", si è svolta la fase conclusiva del Concorso Video "Dagli occhi al cuore scegli tu la via" promosso dall' AISLA Onlus, sezione di Reggio Calabria. Associazione, fondata a livello nazionale nel 1983, impegnata contro la SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia che colpisce le cellule nervose celebrali e del midollo spinale, provocando la progressiva paralisi della muscolatura scheletrica.All'iniziativa hanno partecipato i ragazzi dell'ITT "Panella-Vallauri, del Liceo Classico "Tommaso Campanella", dell'ITG "Augusto Righi" e dell'istituto "L. Nostro – L. Repaci" di Villa San Giovanni.Presenti la Segretaria Nazionale AISLA, la Dottoressa Fulvia Massimelli; la Presidente AISLA di Reggio Calabria, Francesca Genovese, la Vice Presidente Loredana Ierace, la Psicologa AISLA Dottoressa Antonella Costantino, il Presidente dell'Associazione Ponti Pialesi Franco Marcianò insieme ad una significativa rappresentanza di soci. Dopo l'intervento di apertura della DS dell'ITT "Panella-Vallauri" prof.ssa Anna Nucera, i rappresentanti dell'AISLA e dell'Associazione "Ponti Pialesi" hanno brevemente descritto le finalità del concorso, ringraziando i ragazzi per la loro sentita partecipazione.Successivamente sono stati proiettati i video, precedentemente giudicati da una giuria composta da Giusy Caminiti, Loredana Ierace, Miriam Guinea, Gaetano Tramontana e dall'Associazione Ponti Pialesi. Il Primo Premio è stato assegnato al video dell'ITT "Panella – Vallauri", video dal titolo "Insieme si può". Il liceo Classico "Tommaso Campanella" ha ricevuto la menzione speciale "Miglior lavoro di gruppo", "Migliore fotografia" e "Miglior Testo"; il liceo classico "L.Nostro – L.Repaci" la menzione speciale per il "Miglior messaggio sul volontariato" e l'ITG "Augusto Righi" quella per il "miglior montaggio". Le motivazioni per l'assegnazione dei premi sono state lette dalla Presidente AISLA di Reggio Calabria, Francesca Genovese.