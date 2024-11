Condipodero (Coni): “Dal Governo 100 milioni per l’impiantistica sportiva”

“Così come avevo preannunciato poche settimane fa, il Governo ha stanziato ben 100 milioni di euro per le periferie e tra le sette strutture individuate per i primi interventi c’è anche la piazza della Pace di Reggio Calabria”. E’ l’annuncio del presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, all’indomani della decisione dell’esecutivo guidato da Matteo Renzi di stanziare importanti somme per la riqualificazione di alcuni importanti impianti sportivi italiani.

“Voglio ringraziare il numero uno nazionale del Coni Giovanni Malagò – afferma Condipodero – che ha inteso portare avanti le nostre richieste, dopo il concreto confronto che si è sviluppato nelle ultime settimane a tutti i livelli. Non abbiamo mai avuto dubbi sull’esito positivo di questa vicenda e, tra l’altro, sono stati anche rispettati i tempi che ci erano stati prospettati, dal momento che la notizia è arrivata prima della fine dell’anno.

Nello specifico, a Reggio Calabria saranno effettuati importanti interventi di riqualificazione per il polo sportivo della zona sud, per la piscina comunale di proprietà dal Coni, per la palestra di boxe, per lo Scatolone e per il Palloncino. Voglio sottolineare – continua Condipodero che Reggio Calabria è stata trattata con la stessa dignità di realtà del calibro di Milano, Roma, Napoli, Palermo, Ostia e Barletta, a dimostrazione della credibilità di cui godiamo anche a livello nazionale. Sono particolarmente soddisfatto, inoltre, per la collaborazione da parte degli enti territoriali, in particolare del Sindaco del comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà con cui abbiamo lavorato in stretta sinergia per raggiungere questo risultato, il primo rispetto ad una programmazione a lungo termine che mira a potenziare anche le altre strutture cittadine.

I risultati sportivi vanno sempre di pari passo con la funzionalità e l’efficienza degli impianti dove si svolgono le attività ed è particolarmente significativo che buona parte di questi primi interventi siano stati programmati al sud, dove lo sport è il principale veicolo per riaffermare i valori della legalità e della solidarietà.

E’ doveroso evidenziare che già nel corso della consegna delle benemerenze sportive, anche il Vicepresidente Nazionale del Coni Buonfiglio aveva ribadito l’impegno di tutte le parti interessate a raggiungere questo risultato, che oggi arriva dopo alcune polemiche cadute puntualmente nel vuoto. Adesso è importante solo mettersi a lavorare per predisporre un dettagliato programma per eseguire i lavori in tempi ragionevoli e riconsegnare alla città e al mondo sportivo calabrese una struttura importantissima per migliaia di atleti.

Contestualmente, siamo impegnati a confrontarci con tutti gli enti calabresi in attesa di ricevere la seconda tranche del contributo, da investire nella messa in sicurezza e nell’ammodernamento di altri impianti presenti in regione.

Con una strategia seria, contraddistinta da poche parole e molti fatti, in sinergia con tutti gli organismi interessati – conclude il presidente del Coni regionale Maurizio Condipodero – a questo significativo primo passo in avanti seguiranno altre azioni in grado di migliorare notevolmente la nostra regione”.