Condofuri, verso il completamento dell’Istituto Commerciale, Turistico e Alberghiero – FOTO

Il sopralluogo del Vicesindaco Carmelo Versace che ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi in corso di ultimazione

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto Commerciale, Turistico e Professionale Alberghiero nel Comune di Condofuri. Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, accompagnato dal dirigente del Settore Edilizia Scolastico Giuseppe Mezzatesta ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere per verificare l’avanzamento degli interventi.

Il progetto prevede tre corpi di fabbrica, denominati A, B e C, destinati a uso scolastico; tra le strutture previste vi sono una palestra con travi portanti in legno lamellare; un edificio adibito a spogliatoi; una centrale tecnologica; scale esterne di sicurezza; una passerella pedonale; la sistemazione dell’intera area esterna di pertinenza; la fornitura di arredi e attrezzature; oltre alla realizzazione completa degli impianti tecnologici e degli allacciamenti alle reti pubbliche di energia elettrica, acqua, fognatura e gas.

La storia dell’Istituto è lunga e articolata: i lavori, avviati oltre quindici anni fa, sono stati più volte interrotti e ripresi per diverse criticità; l’ultima interruzione è avvenuta nell’autunno del 2020, a seguito di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura de L’Aquila nei confronti dell’impresa appaltatrice.

Ad oggi, la maggior parte delle strutture è stata realizzata; rimangono da completare alcuni impianti, le pavimentazioni, le impermeabilizzazioni delle coperture, le tinteggiature interne e parte della sistemazione esterna. Con il finanziamento ulteriore PNRR sono state completate le aree esterne del lotto su cui insistono i fabbricati costituenti l’Istituto Alberghiero di Condofuri, rendendole fruibili e complete degli impianti già previsti dal progetto originario e per i quali sono state realizzate gran parte delle opere accessorie.

Grazie a un ulteriore finanziamento di 520.190,17 euro, ottenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso i fondi del Ministero dell’Istruzione, previsti dalla Legge 160/2019 e successivamente confluiti nel PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è stato possibile completare le aree esterne del lotto, rendendole pienamente funzionali e coerenti con il progetto originario.

I lavori di completamento delle aree esterne hanno previsto la realizzazione dei marciapiedi e delle superfici pavimentate; la ridistribuzione della viabilità interna con l’aggiunta di un secondo accesso carrabile; la sistemazione di aiuole e aree verdi; il completamento della recinzione perimetrale con il rifacimento dei muretti fronte strada e l’installazione di nuovi parapetti in cemento armato sormontati da recinzione metallica.

Sono inoltre stati completati l’impianto di illuminazione esterna; la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane, integrata da pozzetti, caditoie e griglie di intercettazione collegate al sistema dei pluviali esistenti; l’impianto di irrigazione con la posa delle tubazioni di adduzione in corrispondenza delle varie aree verdi all’interno del lotto.

Il cronoprogramma aggiornato prevede che la struttura sarà pienamente fruibile a partire da settembre 2026; entro tale data, si prevede il completamento di tutti gli impianti fino al raggiungimento della certificazione antincendio e dell’agibilità formale dell’edificio; il completamento delle rifiniture interne e delle tinteggiature; l’installazione delle controsoffittature in tutti gli ambienti; l’inserimento dei sistemi di allarme e videosorveglianza; e l’installazione di un ascensore.

«Un’opera strategica – ha dichiarato il Vicesindaco Carmelo Versace – che, grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale di Condofuri e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si avvia finalmente verso il completamento. Parliamo di un progetto fondamentale per il territorio dell’area grecanica, che rappresenta una reale opportunità di sviluppo per la formazione dei giovani e per l’intero tessuto economico e sociale».

«Questo traguardo – ha aggiunto – è il risultato della grande e costante attenzione al territorio dimostrata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e da tutta l’Amministrazione Metropolitana. L’obiettivo è continuare a camminare insieme per raggiungere risultati concreti, sempre più ambiziosi e in grado di generare valore per le nostre comunità».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente del settore Edilizia scolastica, arch. Giuseppe Mezzatesta, e al RUP Antonino Familiari per l’impegno e la dedizione dimostrati nel portare avanti un’opera tanto complessa quanto necessaria.

La Città Metropolitana, conclude Versace, continuerà a investire nella sicurezza e nell’ammodernamento degli edifici scolastici, attraverso una puntuale programmazione degli interventi e il ricorso a tutte le opportunità di finanziamento, per garantire agli studenti del territorio ambienti moderni, sicuri e pienamente funzionali.