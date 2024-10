A Condofuri il convegno “La fiumara dell’Amendolea”

L’Amendolea è l’anima dell’Area Grecanica. L’attraversa nel suo cuore, caratterizzandola a livello naturale, paesaggistico, storico e culturale. E’ una risorsa. Per questo, domani 29 settembre, a partire dalle 9:30 presso l’agriturismo “Il Bergamotto” di Condofuri, si terrà il convegno “Contratto di fiume. La fiumara dell’Amendolea.

Un impegno collettivo per la gestione condivisa del territorio”. Numerose le personalità istituzionali e tecniche che discuteranno di questo innovativo strumento di gestione condivisa del territorio in prossimità di importanti aste fluviali come l’Amendolea, elemento che ambisce a facilitare le operazioni di messa in sicurezza dei bacini fluviali e al contempo di potenziare e sviluppare l’ambito idrografico anche da un punto di vista turistico-ricettivo. Infatti, all’incontro pubblico promosso dal circolo del Partito Democratico “Pio La Torre” di Condofuri saranno i dodici sindaci del comprensorio grecanico interessato dal “Contratto”, cioè il locale primo cittadino e gli omologhi di Roghudi, Bova, Bova Marina, Bagaladi, Brancaleone, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo e Staiti. Moderati dal segretario del circolo condofurese Antonio Gurnari, prenderanno parola anche il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, Domenico Creazzo, rappresentante dell’Ente Parco d’Aspromonte aderente al “Contratto” e il coordinatore del Pd metropolitano Giovanni Puccio.

Così come i tecnici Franco Rossi (assessore regionale Pianificazione e Gestione territorio), Fabio Scionti (consigliere metropolitano con delega a Pianificazione territoriale ed urbanistica), Giandomenico Caridi (presidente consorzio di bonifica “Basso Ionio Reggino”), Filippo Paino (Gal Area Grecanica), Consuelo Nava e Vincenzo Gioffrè (docenti DARTE-UNIRC), Salvatore Siviglia (Autorità di bacino regionale), Giuseppe Barbaro (docente DICEAM-UNIRC) e Giuseppe Mangano (dottorando di ricerca SIACE-UNICAL).

Sarà possibile visionare anche la mostra fotografica “Scatti di fiume” con la gentile concessione del consorzio di bonifica “Basso Ionio Reggino” e degustare il buffet con prodotti tipici a margine dei lavori.