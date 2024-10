Condofuri – Una nuova Primavera per la Vallata dell’Amendolea

Con Decreto 10 aprile 2018 l Ministro dell’Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare ha individuato come Zone speciali di conservazione (ZSC) 25 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, gia’ proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE .

Tra i siti designati di tipo B, con il codice IT9460145, risulta collocato nell’area della ‘Calabria Greca’, con una notevole estensione di ettari (Ha) , il Sito denominato << Fiumara Amendolea ( incluso Roghudi Vecchio, Chorio di Roghudi, etc. ) >>. Nel cuore del Parco dell’Aspromonte attrae la bellezza dell’Amendolea (Aμυddαλία, Amiddalìa in greco di Calabria), con il suo maestoso Castello dei Ruffo di Calabria e le splendide cascate del Maesano, ma ancor di più attrae un visitatore attento la cortesia tipica della gente del luogo che mantiene intatti i comportamenti tipici della popolazione dell’area grecanica, ravvisabili nella gentilezza e – in maniera esclusiva – nei modi garbati insiti nella dolcezza muliebre.

Numerose le varietà boschive, arbustive, e in genere della flora che appartengono all’habitat della vallata dell’Amendolea, dove sono presenti anche numerose varietà del mondo faunistico : ricordiamo – tra i lepidotteri presenti sulle sponde dell’Amendolea – le farfalle del genere Hipparchia.