Dramma a Condofuri: un minorenne perde la vita in un incidente stradale

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada Santa Lucia di Condofuri, nel reggino. Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’automobile.

Il diciassettenne è deceduto sul colpo, e inutile si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico impatto.

Fonte: Ansa Calabria