Confagricoltura e ‘Senior – l’età della saggezza’ donano defibrillatori per la sicurezza dei bambini

Confagricoltura, la più antica organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese agricole, conferma il suo impegno nel sociale attraverso azioni concrete a sostegno delle fasce più deboli.

Insieme alla ONLUS di Confagricoltura, Senior – L’Età della Saggezza, ha avviato un importante percorso virtuoso sul territorio, attraverso la donazione di defibrillatori, strumenti salvavita, fondamentali per la sicurezza della comunità, e nello specifico per il benessere dei nostri bambini nello svolgimento di attività fisica.

Fortemente voluto e sostenuto dal Presidente di Confagricoltura Giuseppe Canale, l’iniziativa ha coinvolto due realtà del territorio provinciale: una scuola elementare nel comune di Taurianova e la Scuola Calcio “Football Academy” di Ivan Castiglia.

Per quest’ultima la consegna si è svolta domenica mattina presso Il Tempietto in via marina a Reggio Calabria, in occasione di una delle uscite del nuovo progetto “Calcio in strada”, nato per incentivare i bambini a riappropriarsi degli spazi pubblici attraverso il gioco.

Il Direttore di Confagricoltura Diego Suraci, soddisfatto per il successo dell’iniziativa, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta perfettamente i valori di Confagricoltura: non solo sostegno al mondo agricolo, ma anche attenzione concreta al benessere delle persone, soprattutto dei più piccoli. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla sicurezza della comunità con un gesto così importante.”

Anche Ivan Castiglia ha espresso il suo apprezzamento:

“Ringrazio Confagricoltura per aver pensato alla nostra società. Avere un defibrillatore a disposizione significa garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi e a tutti coloro che partecipano alle nostre attività sportive. È un gesto che fa la differenza.”

Confagricoltura replicherà sul territorio con altre iniziative simili, continuando così ad unire il suo impegno nel settore agricolo con la responsabilità sociale, ponendo al centro la salute e il benessere delle nuove generazioni.