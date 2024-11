Confartigianato Imprese Calabria accoglie positivamente la proroga per presentazione domanda finanziamenti ai giovani imprenditori

Confartigianato Imprese Calabria accoglie positivamente la proroga disposta dalla Regione per la presentazione delle domande relative all’”Avviso Pubblico per la selezione ed il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali da parte di nuovi giovani imprenditori”. In particolare, lo slittamento dei termini per l’inoltro delle istanze al 2 febbraio p.v. non può che rappresentare un ottimo segnale di grande attenzione da parte del Governatore Oliverio, che ringraziamo anche a nome dei tanti giovani ed aspiranti imprenditori calabresi, e che ha dato seguito alle richieste della nostra Federazione.In diverse circostanze, invero, la nostra Organizzazione nelle settimane scorse aveva manifestato, con nota stampa e con una lettera privata indirizzata al Presidente, le proprie perplessità in ordine all’originario termine fissato dal Dipartimento, chiedendo una proroga di almeno 30 giorni. La concomitanza delle festività natalizie avrebbe certamente determinato una difficoltà per gli interessati ad assolvere alle formalità burocratiche previste dal bando, rischiando di rivelarsi un flop per il reale sviluppo della nostra terra.Pertanto, non possiamo che esprimere viva soddisfazione per questo primo segnale che va certamente nella direzione auspicata da Confartigianato Calabria di avviare una seria e programmata attività di spesa dei fondi comunitari.