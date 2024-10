Confcommercio presenta la “Festa del Cioccolato”: gusto, animazione e didattica

Ai nastri di partenza la sesta edizione della Festa del Cioccolato, l’originale, targata Confcommercio. L’iniziativa si svolgerà sul corso Garibaldi di Reggio Calabria e vedrà i cioccolatieri della Choco Amore – Associazione nazionale cioccolatieri deliziare la cittadinanza con specialità al cioccolato in una tre giorni dedicata a gusto, animazione e didattica.

QUANDO

Le date da segnare sul calendario e da non perdere assolutamente sono quelle che vanno da venerdì 15 a domenica 17 marzo.

CONFERENZA STAMPA

Alla Conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo San Giorgio a presentare l’evento, alla presenza del vice Sindaco Armando Neri, il Vice Presidente Confcommercio Carmelo Nucera, il Presidente Choco Amore Antonio Schettini, il Presidente Apar – Associazione Pasticceri Reggio Calabria Angelo Musolino, il Presidente dell’Associazione il Cerchio Magico Antonio Retta.

Si inizia con i saluti del vice Sindaco Neri che ha voluto ringraziare gli organizzatori della Choco Amore e la Confcommercio per avere creato e riproposto, negli anni, con passione e impegno un evento di elevata qualità divenuto oramai un momento atteso dall’intera cittadinanza.

“Si parte venerdì 15 marzo alle ore 10,00 – dichiara Neri. L’appuntamento è per tutta la cittadinanza sul Corso Garibaldi per ammirare le meraviglie preparate dai maestri cioccolatieri, per immergersi nel mondo della cioccolata tra laboratori ed eventi a tema ed anche per acquistare prodotti di altissima qualità che non sono reperibili nella grande distribuzione. Iniziative come questa, giunta oramai alla sesta edizione, hanno tutto l’appoggio di questa Amministrazione, poiché rappresentano momenti di valore anche sotto il profilo culturale che, con il tempo, divenendo appuntamenti fissi rappresentano attrattori di turisti e i visitatori provenienti anche da contesti territoriali extraprovinciali”.

Il presidente Antonio Schettini dichiara:

“La tappa reggina è oramai diventata un evento imperdibile del tour delle Feste del Cioccolato Nazionali promosso dalla Choco Amore. La Festa è l’unico evento gastronomico monotematico esistente che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove tutta la cultura che interessa questo nobile e affascinante alimento”.

Anche il Presidente APAR di Reggio Calabria, Angelo Musolino è soddisfatto del progetto che, a livello nazionale, vede l’Associazione trai i promotori del tour.

“Apar – dichiara Musolino – anche quest’anno parteciperà attivamente alla festa di Reggio Calabria garantendo la presenza di prestigiosi esponenti della pasticceria e cioccolateria e promuovendo la realizzazione di laboratori didattici e dimostrazioni sulla lavorazione del cioccolato che sapranno catturare l’attenzione di grandi e bambini”. Anche quest’anno l’evento sarà arricchito con la qualificata partecipazione dello staff di animazione di de Il Cerchio Magico che, come dichiara il Presidente Retta “contribuirà a rendere la kermesse del cioccolato un momento di festa unico nel suo genere”.

Spetta a Carmelo Nucera, vice Presidente Confcommercio di Reggio Calabria, concludere l’incontro con la stampa.

Un Nucera soddisfatto di un progetto che, proprio in quanto “costruito” in collaborazione tra Choco Amore, Apar e Confcommercio, si inserisce perfettamente nel contesto economico locale risultando una iniziativa di valorizzazione del territorio sostenibile, assolutamente rispettosa delle esigenze dell’utenza, degli operatori locali del comparto e di tutti gli operatori commerciali che insistono sul Corso Garibaldi.

“Siamo al lavoro da mesi per assicurare, pure tra mille difficoltà e qualche problema creato ad arte da alcuni avventurieri del settore, per assicurare la buona riuscita dell’evento. Nessuna improvvisazione è possibile quando viene attivata una iniziativa come questa: è necessaria la sinergia con il territorio ed il lavoro di squadra affinché la Festa del Cioccolato, ma in realtà qualunque fiera-mercato, diventi volano di crescita e crei valore aggiunto per la città muovendo e promuovendo economie e risorse sane”.

L’appuntamento per i cittadini, per i turisti e i visitatori amanti del cioccolato artigianale è per il 15 marzo, dalle ore 10:00 a tarda sera, sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria.