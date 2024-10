Confcommercio presenta il workshop sulla leadership dedicato agli imprenditori

Cresce l’entusiasmo e l’attesa per il workshop del 3 giugno rivolto agli imprenditori del Terziario, organizzato da Confcommercio ed Ente Bilaterale provinciale in partnership con Sergio Borra, Ceo di Dale Carnegie Italia: “Leadership Eccellente: come conquistare mente e cuore dei propri collaboratori” il titolo.

L’evento vuole supportare gli imprenditori nella promozione di sé e della propria azienda, nel miglioramento delle performance, nel coinvolgimento del team e nell’incremento di efficienza e produttività.

“Anche in un mondo interamente connesso la connessione umana rimane la più importante”, afferma Sergio Borra:

“Il mondo del lavoro sta già affrontando la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Per questo le aziende devono essere pronte, dal punto di vista umano ancor prima che da quello tecnologico. I leader devono comprendere rapidamente come guardare con occhi nuovi le loro risorse, ricordando che ascolto, coerenza e coinvolgimento pagano sempre, soprattutto nei momenti più complessi”.

“Più di un corso di formazione, più di un semplice seminario”, dichiara Giovanni Santoro, Presidente Confcommercio Reggio Calabria:

“Stiamo proponendo una full immersion con Sergio Borra, business trainer tra i più noti in Italia, che accompagnerà le imprese Confcommercio in un percorso formativo di altissimo livello: efficace, concreto e accattivante, immediatamente produttivo e in sintonia con la politica di sviluppo delle persone. Essere riusciti a portare a Reggio Calabria Sergio Borra, Ceo di Dale Carnegie Italia, uno dei colossi internazionali del training aziendale, è motivo di orgoglio per la nostra Associazione e, nei fatti, un regalo rivolto ai soci che desiderano realmente diventare leader della propria azienda”.

Santoro continua:

“Siamo convinti che proprio in un momento di difficoltà gli imprenditori debbano, per prima cosa, alzarsi ed uscire dalla zona di confort, ossia da quella condizione nella quale si agisce in uno stato neutro, senza particolare ansia, utilizzando un numero limitato e conosciuto di comportamenti per raggiungere un livello costante di prestazioni. Bisogna invece muoversi, confrontarsi, agire e lavorare prioritariamente sulla propria persona per uscire da un circolo vizioso che ci paralizza e ci porta a individuare nella crisi, nelle banche e in fattori esterni le cause delle defaillance aziendali. Motivazione, leadership, abilità relazionali, change management, engagement, appartenenza, team: tutti questi concetti devono necessariamente entrare nella testa di un vero imprenditore e Sergio Borra, relatore d’eccellenza, ci aiuterà a coltivarli, in una giornata che si preannuncia appassionante e dall’alto impatto emotivo”.

Il Workshop del 3 giugno, al Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, dalle 9.30 e per un giorno intero, è dedicato ai titolari ed è il primo di un ciclo di tre incontri rivolti a Imprenditori e successivamente a Dipendenti e Consulenti dell’Azienda appositamente studiato da Confcommercio ed Ente Bilaterale per accrescere a 360 gradi le competenze delle Aziende del Commercio.

Per info e Iscrizione OBBLIGATORIA: Segreteria Confcommercio Via Zecca, 7 – 0965.330853.