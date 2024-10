Confente-Farroni, 41 anni in due. La Reggina è in “buone mani”

Essere buttati nella mischia e sapere di dover scendere in campo solo qualche minuto prima della gara non è semplice neanche per un portiere esperto, figuriamoci per un ragazzo di anni 21, arrivato tra l’altro a Reggio Calabria da pochissimo tempo.

Alessandro Farroni è stato chiamato in causa da mister Drago ed ha risposto con una prestazione sicura. Niente di straordinario, ma semplicemente perché quel forcing nel primo tempo del Siracusa, non ha prodotto clamorose occasioni da rete. Lui ha fatto la sua parte, con sicurezza e semplicità, quell’ordinario che per altri aveva comunque creato delle difficoltà.

Di sicuro avere davanti a sé gente come Conson e Gasparetto ti trasmette maggiore serenità, ma allo stesso tempo tutta la linea difensiva non è apparsa mai preoccupata di quel cambio improvviso che ha costretto Confente al forfait. Non abbiamo visto moltissimo, ma quel poco ci consente di poter dire che il tecnico potrà contare su un altro portiere, giovane e affidabile.