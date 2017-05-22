Conferenza “Il Flauto Magico di Mozart”

Venerdì 26 Maggio, alle ore 17, presso la Casa Editrice Falzea (Viale Calabria, 60), Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Il Flauto Magico di Mozart”, nell’ambito del ciclo di conferenze “I Poeti della Filosofia“.

A Salisburgo, al numero 26 di Shwarzstrasse, si può ancora oggi visitare il capanno di legno nel cortile di un teatro, in cui Mozart compose nella primavera del 1791 la musica del Flauto Magico.

Una fiaba, una parabola, una incantevole allegoria della Vita.

Mozart, genio inesplicabile che travalicò l’umano, espresse con la potenza espressiva della sua musica i simboli di una conoscenza antica, che gli derivavano dalle letture delle Metamorfosi di Apuleio, dei Misteri di Iside o Osiride di Plutarco, del Sethos dell’abate Terrasson e della Divina Commedia di Dante.

Il movimento massonico degli Illuminati in Austria, a cui Mozart apparteneva, aveva ereditato quella conoscenza dai Rosa-Croce, e la custodiva gelosamente in forma mistico-iniziatica.

La musica di Mozart però tradirà il segreto, e lo svelerà all’umanità con inaudita bellezza.

Domenico Rosaci è Professore Associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove svolge attività di ricerca nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale Distribuita, ed insegna Ingegneria del Web.

E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli” e “La Zingara di Metz” e dei saggi “Arcana Memoria: Storia dell’esoterismo” e “Il Labirinto del Cristo”.