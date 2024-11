Conferenza stampa di presentazione del Komics Reggio Calabria

Giorno 6 luglio alle ore 11, nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento Komics Reggio Calabria che avrà luogo da giorno 9 al 12 luglio presso la Villa Comunale “Umberto I”. Il Komics Reggio Calabria, arte e cultura del fumetto, giunto alla sua terza edizione, è composto dall’insieme di una serie di eventi trainati da un tema comune, il fumetto. Komics Reggio Calabria è un evento dedicato alle arti figurative in generale ed in particolare al fumetto, all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico. Alla terza edizione, parteciperanno: specialisti del settore provenienti da tutta Italia; la Casa Editrice Shockdom con gli autori, Fraffrog, Rincione (Pee Show), Chiappara (Prenzy) Iemmola, Seforart, Polizzo; Sergio Gerasi (Casa Editrice Sergio Bonelli & Casa Editrice BAO) che ha relizzato per il Komics Reggio Calabria un disegno inedito di Dylan Dog; incontro con alcuni autori calabresi e non: Pasquale Qualano (Zenescope Entertainment), Luca Maresca (Casa Editrice Sergio Bonelli), Andy Ventura, Mirco Pierfederici (Marvel, Scuola internazionale di comics) Umberto Giampà ed Emilio Amaddeo (autori della locandina della III edizione del Komics Reggio Calabria), Vincenzo Raimondi, Danilo Sirianni DAS, Dick e Cok, Antonio Federico, Antica (Agostino Massimo Mano & Antonio Cittadino), Giovanni Pirrotta, Anna Leotta, Lit&Pony (Fabiana Suraci e Debora Guzzo), Feaji. A fare parte della kermesse di artisti: Leonardo Graziano (doppiatore); gli youtubers Marco Merrino, NerdKitchen e Fraffrog; Tornei Games, Contest Cosplay e un concorso per giovani talenti. Inoltre, parteciperanno le associazioni della Croce Rossa Italiana e l’ADSPEM Reggio Calabria. Il Komics Reggio Calabria ospiterà la mostra “Sulla stessa barca” è un’iniziativa benefica nata, in Sicilia, dopo il tragico evento del 3 ottobre 2013 nel quale oltre 360 naufraghi persero la vita al largo delle coste di Lampedusa, con oltre 53 opere di disegnatori di fumetti professionisti e La Scuola di Fumetto di Palermo, Il Komics Reggio Calabria si svilupperà in aree tematiche: Area Comic; Area Medieval (Associazione Passami il Gladio); Area Cosplay (Associazioni Smack, I guardiani della Trinacria, Ghostbusters Scialia, Midichlorians, Like me like a Joker); Area Conference e Movie; Area Games; Area Music con 7 concerti di gruppi locali e guest stars Giorgio Vanni, Paimpampum e Le Stelle di Hokuto che coinvolgeranno persone appartenenti a fasce di età diverse. Un vero e proprio villaggio di eccellenza artistica che sarà volano di attività di promozione culturale per il territorio calabrese. Il Komics Reggio Calabria, ha cercato di portare avanti dei valori fondamentali, sollecitando la fantasia delle giovani generazioni ormai troppo attratte dalla tecnologia, attraverso il ritorno alla lettura. Prenderanno parte alla conferenza stampa il vicesindaco Saverio Anghelone, l’assessore alla Cultura Patrizia Nardi, Antonella Castagnella dell’associazione 89ZERO18 e promotrice dell’evento con Francesco Abenavoli e Chiara Castagnella. A moderare Franco Arcidiaco