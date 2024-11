Comitato Corso Sud: presentazione del Carnevale 2016

M. Carmela Di Marte – Lunedì 1 febbraio alle ore 17, nei locali del Dopolavoro Ferroviariodi Reggio Calabria (via Nino Bixio) si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste per il Carnevale 2016organizzate dal Comitato Corso Sud. I vari eventi sono stati organizzati dal Comitato in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario, l’associazione culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte”, l’associazione ludico – educativa l’Elefante. Il Carnevale 2016 del Comitato Corso Sud è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e dalla Provincia di Reggio Calabria. Il programma prevede una sfilata in maschera, spettacoli a piazza Garibaldi ed alla Villa Comunale ed attività ludico didattiche con le scuole materne e primarie della città e circa 1000 bambini coinvolti. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati tutti i dettagli del programma alla presenza di vari amministratori.