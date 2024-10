Confindustra Nazionale a Reggio, Boccia: “Aiutiamo la Calabria a cancellare il pregiudizio negativo” – VIDEO

Una platea strapiena ha accolto questa mattina il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, presente a Reggio Calabria per confrontarsi con i tanti imprenditori reggini desiderosi di superare le numerose difficoltà e criticità del nostro territorio.

L’assemblea pubblica dal titolo “Crescite. Dalla visione al progetto” di Unindustria Calabria, tenutasi presso il salone degli industriali di Confindustria, ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Al tavolo erano presenti il presidente di Confindustria Reggio Calabria Giuseppe Nucera, il presidente di Unindustria Reggio Calabria Natale Mazzuca, il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova Giuseppe Fiorini Morosini e il vicepresidente della Regione Calabria Francesco Russo.

“Siamo culturalmente vicini a Confindustra Reggio Calabria e al presidente Nucera – ha dichiarato il presidente nazionale Vincenzo Boccia – Dobbiamo riscattare molti pregiudizi e preconcetti del Mezzogiorno a partire dalla Calabria che deve reagire in termini di potenzialità e promozione. Il porto di Gioia Tauro è una punta avanzata sul Mediterraneo, l’Italia ha bisogno di porti come quello di Gioia Tauro per giocarci un importante partita strategica”.