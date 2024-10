Confindustria dribbla l’invito di Davi: ‘Apartitici e fuori da strumentalizzazioni politiche’

È quanto scrive la territoriale degli industriali reggini, in risposta a un comunicato del candidato a sindaco di Reggio Calabria, Klaus Davi.

“Ed è chiara – prosegue la nota – la natura apolitica e apartitica di Confindustria, che certamente non consente a nessuno di strumentalizzarla per fini elettorali. Avremmo gradito accogliere lei, come abbiamo fatto con altri candidati a sindaco di Reggio Calabria, per ascoltare i suoi programmi sullo sviluppo economico della città.

Restiamo in fiduciosa attesa di sapere se, oltre a dire no alla ‘ndrangheta, proposito piuttosto ovvio per chi si presenta alle elezioni, ha anche qualche idea, che non sia uno spot pubblicitario, per contrastare la disoccupazione, far crescere il porto di Gioia Tauro, per abbassare i tributi locali e per migliorare i trasporti. Se vorrà presentarci un programma economico serio saremo felici di riceverla in Confindustria: così le faremo apprezzare tante realtà positive dell’imprenditoria reggina, sane, legali e capaci di confrontarsi sul mercato da riconosciute eccellenze produttive, che lei non conosce, dal momento che non è reggino”.