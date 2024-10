Le congratulazioni del Sindaco di San Roberto al neo assessore Francesca Porpiglia

Il Sindaco di San Roberto (RC), Roberto Vizzari, vuole porgere le sue congratulazioni a Francesca Anastasia Porpiglia, di recente nominata Assessore presso il Comune di Villa San Giovanni (RC) dal Sindaco Giovanni Siclari, amministratore attento, a cui va il merito di aver compiuto una ottima scelta.

“Sono lieto di apprendere che Siclari – ha detto Vizzari – l’abbia scelta per un compito strategico come quello di Assessore: per come la conosciamo, siamo certi che saprà affrontare questa responsabilità con impegno, competenza e determinazione. Alla neo Assessore le mie congratulazioni per il nuovo incarico, gli auguri più calorosi di buon lavoro”.