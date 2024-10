Congresso Arcigay a Reggio Calabria: la composizione del gruppo direttivo

Sì è svolta il 24 ottobre l’assemblea congressuale di Arcigay Reggio Calabria dove si è rinnovato il consiglio direttivo e dove si è discussa la mozione per il XVII° congresso nazionale di Arcigay che si terrà a Latina 11-12-13 novembre.

La presidente Michela Calabrò ha illustrato gli obiettivi e i risultati raggiunti durante il mandato 2018-2022, tra questi sono stati citati: l’aver avviato una serie di progetti e iniziative locali per la promozione dei diritti, la partecipazione al tavolo nazionale LGBTI+ promosso dal ministero per le Pari opportunità e UNAR, la sottoscrizione di protocolli d’intesa con gli enti locali, l’organizzazione di due pride.

“Tra le tante cose fatte di cui dobbiamo essere orgogliosi e orgogliose – ha dichiarato la presidente Calabrò – vi è l’apertura del centro antidiscriminazione, progetto finanziato dall’UNAR, che ci permette di dare servizi gratuiti e offrire risposte concrete alla comunità tutta”.

All’assemblea congressuale hanno preso parte molti rappresentanti istituzionali tra cui il sindaco ff Carmelo Versace, le assessore del comune di RC Irene Calabrò, Angela Martino, l’assessore Demetrio Delfino, il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio. Presenti anche l’avv. Massimo Canale che come ricordiamo fu il primo consigliere comunale a proporre l’istituzione del registro sulle unioni civili (poi bocciato), Aldo Libri del sindacato SUL Calabria e Mirella Giuffrè presidente di AGEDO RC.

Il saluto più emozionante è arrivato da Salvatore Piromalli, attivista del movimento LGBTQIA+ e punto di riferimento per la comunità reggina e calabrese, fondatore del gruppo Drag Queen “Le portinerie” che ha raccontato i cambiamenti che hanno caratterizzato questi anni.

La pandemia, il lockdown e la crisi sociale ed economica attuale hanno messo in ginocchio tutto il mondo del terzo settore, ma l’impegno dell’associazione, ribadito nei discorsi che si sono susseguiti durante il corso dei lavori è quello di unire le forze per lavorare verso nuovi e più alti orizzonti per la rivendicazione di diritti civili, sociali ed economici.

Il gruppo di direttivo è così composto: Michela Calabrò, Valantina Tripepi Margiotta, Salvatore Piromalli, Giancarlo Messina, Francesca Panuccio, Beatrice Manglaviti. Consiglieri con deleghe esterne: Bruno Giordano e Antonio Marra, successivamente si aggiungeranno la delega alle politiche giovanili ed una delega specifica sulla cooperazione e attività di socializzazione.