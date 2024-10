CONI Calabria: Condipodero e la strategia di Malagò su “Repubblica”

È fresca la notizia presente sulla testata giornalistica nazionale “la Repubblica” di oggi, martedì 20 Novembre 2018, giornata storica in quanto vigilia della Giunta Nazionale del CONI molto importante, nella nostra amata terra.

L’articolo, a cura di Paolo Rossi, è una carrellata di pensieri di alcuni personaggi di alto rilievo per lo sport e per la società, che ci vedono direttamente interessati in qualità di mondo sportivo e paese ospitante della Giunta Nazionale che prevede anche la deliberazione dei contributi alla Federazioni. Giunta che potrebbe esser l’ultima qualora passasse la manovra di Governo varata dal premier Conte, una riforma drastica e repentina che andrebbe a sovvertire un sistema dalla storicità indiscussa.

Conoscere lo Sport, i suoi momenti e vivere con un bagaglio alle spalle che possa contenere chiavi di lettura importanti per ogni situazione è ciò che sintetizza appieno gli aspetti esperienziali che caratterizzano figure determinanti come i nostri Presidenti, Giovanni Malagò (CONI) e Luca Pancalli (CIP). La strategia per la tutela dello Sport mi e ci vedrà protagonisti, coesi e uniti come uno spogliatoio che si appresta a vivere la partita più importante.

All’interno dell’articolo su “la Repubblica” troviamo anche le parole di un personaggio chiave per la Calabria sportiva, Massimiliano Rosolino, figura scelta dal Delegato Provinciale CONI Point RC Marisa Lanucara quale testimonial di un evento che gratifichi il percorso sportivo degli atleti reggini nel Gran Gala dello Sport 2018, il 13 Dicembre al Palacalafiore di Pentimele RC; splendide le sue parole che mi sento di riportare in nome dello sport: “io tifo per l’attuale realtà, che è vincente e conserva sempre un grande potenziale”.