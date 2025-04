Coni Calabria, per Lanucara incarico lampo dopo l’addio al Comune

Marisa Lanucara riparte subito. A 48 ore dall’addio alla Giunta Falcomatà, per l’ex assessore alle attività produttive si apre un nuovo capitolo: Lanucara infatti fa parte della nuova Giunta Regionale, a guida Tino Scopelliti.

“Oggi per me si apre una nuova bellissima sfida all’interno del CONI Calabria. Sono stata eletta nella nuova Giunta regionale, e non posso che iniziare con un grazie sincero a due persone speciali.



Grazie a Maurizio Condipodero, che in questi anni mi ha dato fiducia e mi ha insegnato tantissimo. Essere stata sua delegata provinciale è stato per me un onore, ma soprattutto un’occasione preziosa di crescita, fatta di ascolto, lavoro di squadra e passione per lo sport.



Grazie a Tino Scopelliti, per avermi voluta al suo fianco in questo nuovo cammino. È una responsabilità che accolgo con entusiasmo e impegno, certa che insieme potremo continuare a valorizzare lo sport calabrese, in ogni sua forma e in ogni territorio. A entrambi va il mio affetto, la mia stima e il mio grazie più vero. Ora si riparte, con passione e determinazione. Insieme”, le parole di Lanucara.