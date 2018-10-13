Dal 13 al 21 ottobre Reggio Calabria si veste di sport: stand in piazza Duomo e piazza Italia il 14 e il 21 e una gara tra le vetrine dei negozi

Proseguono le attività deliberate dalla Giunta del C.R. CONI Calabria presieduta da Maurizio Condipodero.

Iniziative avvincenti, dinamiche e innovative portate avanti dal CONI Point di Reggio Calabria con il Delegato Marisa Lanucara che mobilità l’intera città a partire da oggi, sabato 13 ottobre, vestendola di sport fino a domenica 21 con “Sport in Piazza” e “Le Vetrine dello Sport“.

Sport in Piazza: gli stand del 14 e 21 ottobre

Piazza Duomo e Piazza Italia diverranno veri e propri templi dello sport domenicale con le FSN, DSA e gli EPS pronti ad allestire i propri stand promozionali dalla mattina al tardo pomeriggio del 14 e del 21 ottobre, creando occasioni di relax per i reggini, pronti a divertirsi, praticando le diverse attività motorie – sportive messe a disposizione.

Negozianti in allenamento pronti a sfidarsi invece con “Le Vetrine dello Sport” nella settimana dal 13 al 21 ottobre, allestendo le vetrine, in un gioco di squadra, con la rispettiva Federazione Sportiva assegnata, mostrando il volto più bello dello sport nel connubio tra moda, profumeria, articoli per la casa, calzature e tanto altro.

Una gara, quella de “Le Vetrine dello Sport”, patrocinata anche dalla Confcommercio di Reggio Calabria, arbitrata da una vera e propria Commissione che premierà la vetrina che meglio ha mostrato il volto unico rappresentato dalla Federazione assegnata.

Creare sinergie vincenti che giovino alla città è l’obbiettivo del Delegato Provinciale di Reggio Calabria Marisa Lanucara che crede fermamente nel potere dello sport per modellare Reggio Calabria all’insegna del sorriso, della dinamicità e della coesione tra partner diversi, pronti ad avvicinarsi, come in questo caso, tra negozianti e mondo sportivo.