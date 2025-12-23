I dolci di Natale calabresi protagonisti su Rai3 a ‘Buongiorno Regione’

Una vetrina d’eccezione per l’arte dolciaria calabrese. Conpait Calabria è stata ospite di Buongiorno Regione, il contenitore mattutino del TGR Calabria condotto dal giornalista Francesco Straticò, portando nelle case dei calabresi – e non solo – i profumi, i colori e la tradizione dei dolci natalizi del territorio.

Per diversi minuti, Mamma Rai ha dedicato spazio e attenzione alle eccellenze della pasticceria regionale, offrendo un viaggio autentico tra le ricette che da generazioni scandiscono il Natale in Calabria. In studio il presidente regionale Fabio Taverna ed il vice Marco Carelli. Un racconto che ha messo in primo piano la qualità, la manualità e la storia custodite dai maestri pasticceri aderenti a Conpait.

I dolci della tradizione in vetrina

Dai turdilli lucidi di miele ai torroni artigianali, dalle susumelle speziate alle pitte ‘mpigliate intrecciate a mano: ogni dolce presentato ha rappresentato un tassello dell’identità gastronomica calabrese.

Ecco alcune delle specialità presentate:

turdilli lucidi di miele;

torroni artigianali;

susumelle speziate;

pitte ‘mpigliate intrecciate a mano.

Prodotti semplici nelle origini ma ricchi di significato, capaci di raccontare territori, famiglie e rituali che si tramandano nel tempo. La presenza di Conpait Calabria ha permesso di valorizzare non solo le ricette, ma anche il lavoro quotidiano dei professionisti che custodiscono queste tradizioni, innovando senza snaturarle. Un messaggio chiaro: la pasticceria calabrese è viva, dinamica, e merita un posto stabile nel panorama nazionale.

L’importanza della qualità e delle materie prime

Nel corso della diretta, è emersa con forza la centralità della qualità: materie prime selezionate, tecniche artigianali, rispetto dei tempi e delle stagioni. Un approccio che Conpait Calabria promuove da anni e che trova nel Natale uno dei momenti più significativi per essere raccontato.

L’attenzione di Buongiorno Regione ha confermato quanto il patrimonio dolciario calabrese sia un valore culturale oltre che gastronomico, capace di unire comunità e generazioni. La partecipazione all’interno del programma Rai rappresenta un riconoscimento importante per Conpait Calabria e per tutti i maestri pasticceri che ne fanno parte. Un’occasione per mostrare al grande pubblico la ricchezza di un settore che, pur radicato nella tradizione, continua a crescere e a innovarsi. Ancora una volta, i dolci di Natale calabresi si confermano ambasciatori autentici del territorio: simboli di festa, di condivisione e di un’identità che trova nella pasticceria uno dei suoi linguaggi più sinceri.