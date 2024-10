Consiglio regionale, minuto di silenzio nel nome di Giulia Cecchettin

All’indomani della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ e dopo l’ennesima tragedia che ha indignato l’Italia”, il Consiglio regionale della Calabria, in apertura dei lavori della seduta odierna, ha osservato “non il canonico minuto di silenzio in ricordo di una giovane donna che ha pagato con la vita il suo desiderio di libertà, ma – ha sottolineato il presidente Filippo Mancuso – un minuto di riflessione per le donne italiane nel nome di Giulia Cecchettin, nella speranza che si possa passare dall’indignazione all’azione. Un minuto di riflessione – ha aggiunto Mancuso – cui è auspicabile che segua, da parte di tutti coloro che hanno il potere di introdurre mutamenti significativi, l’impegno ad estirpare alla radice una violenza uccide una donna ogni tre giorni”.