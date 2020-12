Emergenza Reggio, i consiglieri FI contro Falcomatà: 'Chiuso a palazzo non guarda ai cittadini'

I consiglieri comunali di opposizione, in particolar modo quelli di Forza Italia, tornano a puntare i riflettori sull'attuale emergenza che assedia la città di Reggio Calabria. Tanti i problemi, altrettanti i ritardi. L'opposizione punta il dito contro il primo cittadino e la sua giunta.

Il celeberrimo secondo tempo del primo cittadino è stato non solo fallimentare ma ha fatto capire che quelle in campagna elettorale erano solo delle vane promesse che non hanno avuto alcun seguito e che rappresentano una presa in giro per la gente ormai stanca, abbandonata a se stessa e costretta a pagare per servizi inesistenti, spazzatura e acqua su tutto.

Lo hanno scritto in una nota congiunta i consiglieri di Forza Italia: Milia, Caridi e Maiolino.

"Proprio nei giorni delle feste Natalizie ci rendiamo conto che per i più bisognosi non sarà festa dato che sono stati completamente abbandonati data l’incompetenza e l’assoluta indifferenza da parte del sindaco e della sua giunta. Sono diversi i ritardi che ledono la dignità dei lavoratori oltre che danneggiare i più deboli. Nonostante infatti l'impellente bisogno di oltre 3500 famiglie, non è stato emanato il bando per i buoni spesa, mentre i fondi (decreto ristori) sono da tempo nelle casse del comune e quindi, non si spiega perché la situazione sia ferma. Tutti i comuni hanno emanato i bandi per consentire alle famiglie di avere la possibilità di fare la spesa per Natale, mentre a Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà pensa a costituire task force, dimostrando di vagare nel buio e di non avere idee serie per affrontare i problemi. A questo si aggiunge la graduatoria per i contributi alloggiativi per oltre 400 famiglie ormai pronta da mesi, che non è stata ancora pubblicata come il bando 2019/2020 anch'esso fermo".