Rifiuti in Calabria, Arrical: ‘Da Regione 45 milioni di euro, nessun aumento delle tariffe’

Si è svolto, mercoledì 19 Marzo, presso la Cittadella Regionale, alla presenza dell’Assessore regionale all’Ambiente Giovanni Calabrese, del Direttore Generale Dipartimento Ambiente Ing. Salvatore Siviglia e del Direttore Generale di Sorical Ing. Giovanni Marati, il Consiglio Direttivo d’Ambito dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con all’ordine del giorno diversi punti in discussione di grande rilevanza e impatto per i comuni e i cittadini della Calabria.

Il presidente di Arrical, dr. Sergio Ferrari, ha introdotto la giornata di lavoro rilevando l’importanza della seduta per via dei diversi e importanti punti in discussione che impattano sui comuni e che hanno alimentato un dibattito nella regione creando alcune fibrillazioni nei territori anche e soprattutto per una non corretta veicolazione delle informazioni.

Il presidente Ferrari: “Importante confronto, troppe informazioni distorte”

Il Presidente nel suo intervento introduttivo ha altresì evidenziato ai colleghi Sindaci l’importanza delle conferenze territoriali di zona (CTZ) al fine di avviare un confronto con i Sindaci e con i territori sulle diverse tematiche ed in questa direzione ha auspicato – quando necessario – la convocazione da parte dei Sindaci dei comuni capoluogo dei predetti organismi reiterando la disponibilità ad essere presente unitamente alla struttura tecnica di Arrical.

Leggi anche

Dopo l’introduzione il Presidente di Arrical ha avviato la discussione sul tema – molto sentito dai Sindaci – della predisposizione tariffaria idrica della gestione all’ingrosso di acquedotto e del servizio idrico integrato. A conclusione dell’esposizione, da parte del Consulente – ing. Raffaele Peruzzi – delle novità per il periodo regolatorio 2024-2029 sono intervenuti alcuni sindaci per esprimere preoccupazione con riferimento alla situazione calabrese e chiedendo un intervento teso a stigmatizzare il momento storico rispetto ai costi in aumento legati al caro energia e dei costi delle materie prime. Con riferimento a tale aspetto il presidente Ferrari riprendendo una proposta emersa durante la discussione richiamando alla responsabilità dei sindaci rispetto alla necessità di far quadrare, comunque, i conti dei bilanci ha proposto la spalmatura degli aumenti per l’acquisito dell’acqua all’ingrosso su cinque anni che poi è passata a maggioranza.

A riguardo il Presidente Ferrari ha voluto stigmatizzare il voto dei sindaci rilevando lo sforzo teso nella direzione di consentire una dilazione nel tempo e nello spazio dei costi riducendo l’impatto sui comuni.

Rifiuti: la Regione interviene con 45 milioni per evitare aumenti

Un altro tema di grande rilevanza, che ha coinvolto i Sindaci in una discussione appassionata, è stata quella riguardante i costi di gestione dei rifiuti.

Dopo l’introduzione sul punto del presidente Ferrari è intervenuto il Commissario Straordinario Luciano Vigna che ha svolto la sua relazione illustrando ai Sindaci la situazione del sistema infrastrutturale dei rifiuti in Calabria evidenziando anche le criticità.

Il Commissario ha poi illustrato la situazione dei dati in un raffronto tra previsione e rendiconti evidenziando le variabili che hanno determinato gli scostamenti tra cui attività di gestione riguardanti anni pregressi, scarti e aumento costi energia elettrica.

In tale direzione al fine di sterilizzare gli aumenti dei costi che avrebbero avuto impatti significativi sui bilanci dei comuni e sui cittadini il Commissario ha portato a conoscenza dei Sindaci della misura straordinaria messa in campo da Arrical e soprarutto dal Governatore Occhiuto e dalla Giunta della Regione Calabria che con risorse finanziarie pari a 45 milioni di euro a valere sui servizi d’interesse economico generale (SIEG) consente di ridurre l’impatto degli scostamenti per gli anni pregressi.

In tale direzione molto apprezzati sono stati gli interventi del presidente di Arrical Ferrari e dell’Assessore all’Ambiente Calabrese che ha voluto sottolineare il sostegno fattivo della Regione Calabria al nuovo corso di riforma dei servizi pubblici locali dei rifiuti e dell’idrico.

Leggi anche

I Sindaci presenti hanno manifestato il loro gradimento a riguardo esprimendo grande apprezzamento alla proposta.

Dopo la nomina dei revisori dei conti i lavori si sono conclusi con il richiamo – da parte del Presidente Ferrari – al senso della responsabilità e con un ringraziamento rivolto ai Sindaci per il contributo apportato alla discussione nella adozione dei provvedimenti assunti.