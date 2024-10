Consiglio comunale, Marcianò su Magnifica: ‘La Mediterranea non va oltraggiata. Difendiamola’

Sceglie tre temi Angela Marcianò per il suo primo intervento dopo cinque anni di assenza dal consiglio comunale.

Il consigliere comunale di Impegno e Identità commenta la situazione di difficoltà in cui si trovano i tanti lavoratori dell’azienda ‘Lactalis’.

Da docente del diritto del lavoro Angela Marcianò tocca poi un’altra tematica che in queste ultime settimane ha scosso la comunità reggina.

“Da docente universitaria non posso non commentare la vicenda giudiziaria che ha colpito la Mediterranea. Affronto il problema convintamente nella consapevolezza della difficoltà nel commentare la vicenda, sulla quale non intendo entrare nei dettagli delle indagini. Si tratta dell’università della nostra città, che va difesa e che fino a qualche tempo fa rappresentava il fiore all’occhiello di Reggio Calabria. Non è possibile gettare fango su una realtà che ha consentito a tantissimi professionisti di formarsi. E vanno difesi tutti i dipartimenti. Voglio ribadire a chi forse non sa o non ricorda di come sia stata dura fondare la facoltà di Giurisprudenza a Reggio. La Mediterranea non va oltraggiata oltre misura perchè una perdita di iscrizioni e di prestigio sarebbe ingiusta ed ingiustificata. Ogni ragazzo che non si iscrive alla Mediterranea è una perdita per la nostra città. Vanno difese tutte le professionalità che ci lavorano”.