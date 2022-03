Reggio, Marra convoca un 'consiglio congiunto': si discuterà di mobilità

Sembra esser stata accolta l'idea di cui si era fatto promotore, nelle scorse settimane, Massimo Ripepi. Il consigliere di opposizione, infatti, aveva sottolineato la necessità di un consiglio congiunto tra Comune di Reggio Calabria e Città Metropolitana. Pochi istanti fa è arrivata la convocazione da parte del Presidente Vincenzo Marra.

"Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dell'art. 47 dello Statuto comunale e dell'art. 52 del vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale, si comunica che il consiglio comunale aperto alla partecipazione dei consiglieri metropolitani è convocato in sessione unica ed urgente, per il giorno 23.03.2022 alle ore 09:00 nella sede dell'aula consiliare "Pietro Battaglia" di palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza".