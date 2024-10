Il Ponte sullo Stretto entra in Consiglio Comunale. Pazzano: ‘Non si farà mai’

Consiglio comunale, ampia la fase dei preliminari con diversi argomenti sul tavolo del dibattito tra maggioranza e opposizione. Ponte sullo Stretto, autonomia differenziata, questione dehors e gazebo, Castore i temi che hanno anticipato i primi punti all’ordine del giorno.

Decisamente contrario al Ponte sullo Stretto il consigliere comunale di opposizione Saverio Pazzano, presente in aula con tanto di cartello ‘Ponte non praticabile’.

“Questione antica per un’opera già vecchia dal punto di vista infrastrutturale e paesaggistica. Progetto impraticabile, il ponte non si farà mai. L’unica cosa che potevano fare, e hanno fatto, è riaprire la società Ponte dello Stretto, carrozzone che continuerà a costare milioni ai contribuenti come già fatto in questi anni”.

Centrodestra compatto in Aula Battaglia, seguendo le indicazioni del Governo Meloni, sul tema Ponte dello Stretto. Parole di elogio da parte dei consiglieri Massimo Ripepi, Nino Minicuci, Demetrio Marino e Massimo Ripepi.

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica, che cambierà il volto di tutto il Sud Italia. Il progetto si realizzerà grazie al Governo Meloni e al Ministro Salvini, opera portata avanti in tempi rapidi e presente nel programma elettorale del cdx. Anche De Luca, governatore della Campania e non certo di centrodestra, ha elogiato il progetto del Ponte sullo Stretto. L’opera permetterà di realizzare un’area strategica del Mediterraneo, Reggio Calabria-Vibo sul versante calabrese e Messina-Catania sul versante siciliano”.

Il sindaco f.f. della Città Metropolitana, Carmelo Versace, si è rivolto al Governatore Occhiuto. ‘Mi auguro che corra ai ripari per far arrivare alta velocità e alta capacità in riva allo Stretto, funzionali al Ponte sullo Stretto, altrimenti non avrebbe senso costruirlo e lo ha affermato anche il Ministro Salvini.

Il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, ha specificato sul tema come sia l’alta velocità che l’alta capacità sono entrambi inclusi nel progetto e sono vincolanti.

Il sindaco f.f. Brunetti ha auspicato che il tema Ponte sullo Stretto entri presto a pieno titolo nell’Aula Battaglia, non solo nei preliminari.